Dansk Folkeparti går ikke ind for byfortætning og at restaurant-pavillonen på Taastrup Torv stadig skal være der, om end der er et forslag om, at den skal være mindre. Det er på området her, der er planer om byggeri i otte etager. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Ja til et rigtigt torv, nej til otte etager

På byrådsmødet den 31. august besluttede et enigt byråd, at sætte forslag til lokalplan for Taastrup Torv i høring blandt borgere og organisationer i 6 uger.

Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at skal torvet fungere som et torv fuldt af liv, hvor man er tryg ved at færdes, så skal pavillonen HELT væk - så også på dette punkt vil Dansk Folkeparti stemme imod den plan, som foreligger.

Endelig er vi af den opfattelse, at der er alt for stor risiko for, at den nye plan for torvet ikke kommer til at fungere, og at området risikerer at ende som et nyt område med store boligsociale problemer