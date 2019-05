Informations- og vælgermøde med Aftari i Høje Taastrup gav fulde huse. Privatfoto

Debat: Indvandrere samler sig mod racisme

Taastrup - 28. maj 2019 kl. 20:41 Af Sikandar Siddique, Folketingskandidat Alternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visse små partiers mindre sympatiske valkampagner har præget medierne med usande påstande og advarsler om »de uværdige fremmede«. Det har skæmt mange borgere i Taastrup, som oplevede Stram Kurs' racistiske provokationer og grove lokale bølleoptøjer.

Det har samtidig fjernet opmærksomheden fra det faktum, at indvandrere i dag integreres bedre. Et stort flertal kommer i job eller uddannelse, især unge kvinder med indvandrerbaggrund. Der er et voksende politisk engagement blandt indvandrere, som afspejles i antallet af opstillede folketingskandidater med indvandrerbaggrund. Men, for få bruger deres stemmeret.

For at aktivere borgere med indvandrerbaggrund til demokratisk deltagelse, og at gøre brug af deres stemmeret i valget til EU-parlamentet og folketinget inviterede en række privatpersoner den 18. maj 2019 til fælles »Informations- og vælgermøde med Aftari i Høje Taastrup«. Aftari er en muslimsk tradition, hvor man bryder fasten sammen ved solnedgang. Mødet var en hyggelig social sammenkomst med mad, snak om valg og indvandreres demokratiske deltagelse.

Interessen for mødet var overvældende! Over 800 danske indvandrere, familier, unge og ældre mødte op. Over halvdelen var kvinder, ligesom, der naturligvis var kvinder blandt oplægsholderene. Særlig stor var interessen for folketingvalget. Spørgsmålene til politiske emner, om valgets praktiske afvikling og om at brevstemme mv. var et glædeligt udtryk for medborgerskab, og et udpræget ønske om bredere demokratisk deltagelse blandt indvandrere.

Jeg er overbevidst om, at indvandreres medborgerskab og demokratiske fællesskab i deres lokalsamfund vil få fremtidens Danmark til at hænge sammen. Demokratisk deltagelse aktiverer lokalt medborgerskab og social inklussion. Det kan medvirke til at løse lokale sociale udfordringer, og generelt til kriminalitet og radikalisering. Løsningerne findes i fællesskabet.

Hadprædikanternes fake-news har ingen fremtid i moderne lokalsamfund. Racistisk nedgørelse af medborgere er fortid. Lokalt medborger- og fællesskab er vores fælles fremtid.