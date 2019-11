Debat: I Høje-Taastrup har man et gymnasium, der er udfordret

Det betyder meget for et lokalsamfund at have et lokalt gymnasium. Det har blandt andet en betydning for antallet af unge, der tager ungdomsuddannelse. Derfor hilser jeg det velkommen, at Danske Regioner og Danske Gymnasier er gået sammen om en række forslag til tiltag, med det mål, at sikrer en bred vifte af almene gymnasier. Her foreslår man blandt andet en stærkere kapacitetsstyring og et minimumsoptag. Gennemføres dette, vil det betyde, at færre får deres første ønske opfyldt. Men det vil samtidig betyde, at vi sikrer os flere levedygtige almene gymnasier i Hovedstadsregionen.