De to debattører stille spørgsmål til, hvorfor man ikke etablerer solceller på de kommende kommunale byggerier. Her er det solceller fra et andet sted. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Hvorfor får vi ikke solceller på kommunale bygninger

En tåbelig lov påtvinger kommuner, modsat stat og region, at der skal etableres et selvstændig elselskab for hver institution, man sætter solceller på. Den lov går vi ud fra ændres af regeringen, der vel ønsker at styrke den bæredygtige energi.

Dette håbløse bureaukrati skal dog ikke forhindre os i at sætte solceller op på nyt kommunalt byggeri - f.eks. det nye rådhus, skolen i Nærheden og Børnekulturhuset i Taastrupgaard. Her kan man nemlig godt - efter ansøgning - få mulighed for at slippe for den bureaukratiske selskabsdannelse. Det gør man i Rødovre, hvor man konsekvent sætter solceller på alle nye kommunale bygninger.