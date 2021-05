Debattøren undrer sig over, hvorfor Høje-Taastrup Kommune og Danmarks Lærerforening ikke kunne nå til enighed om en lokalaftale om lærernes arbejstid. Foto: Mie Neel

Artiklen: Debat: Hvorfor er der ingen lokalaftale for lærerne i Høje-Taastrup Kommune?

Debat: Hvorfor er der ingen lokalaftale for lærerne i Høje-Taastrup Kommune?

Vi er stadig uden en lokalaftale for lærerne i Høje-Taastrup Kommune.

I 2013 var lærerne i lockoutet i over en måned. En lockout, som endte med et lov-diktat fra Christiansborg, der ensidigt dikterede lærernes arbejdstid.

Alle andre på det danske arbejdsmarked fik bedre vilkår, men lærerne skulle lige pludselig underlægges lov 409 efter et forløb der blev skarpt kritiseret af ombudsmanden.

Her mistede lærerfaget meget, og læreruddannelsen har fået sværere ved at rekruttere dygtige studerende.

De næste år var ansøgningen til faget på læreruddannelserne lav, da ingen ønsker at arbejde under en dikteret lov fra Folketinget. Jeg er selv socialdemokrat, og kæmpede med næb og kløer mod denne arbejdstidsaftale, men desværre var der også økonomer i mit eget parti, som fik lov til at udnytte lærernes arbejdstid til det yderste.