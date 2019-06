Mette Parsbæk Petersens mor var stærkt svækket efter et langt indlæggelsesforløb, men kunne ikke blive visiteret til en plejebolig, selvom det var hendes eget ønske. Foto: privat

Debat: Hvorfor er antallet af borgere på ventelisten til en plejebolig faldende?

21. juni 2019 kl. 19:31 Af Mette Parsbæk Petersen, Stillidsvej 45, Taastrup

I Lokalavisen Taastrup kan man i denne uge (uge 24, red) læse, at færre borgere står på venteliste til en plejebolig.

Det fremgår af artiklen, at en ny opgørelse viser, »at antallet er faldet med hele 57 procent fra september 2018 til januar 2019«. Der står endvidere, at der i september 2018 var i alt 37 borgere, der var visiteret til en plejebolig i kommunen, og som ventede på at få en plejebolig, og at det tal i januar i år var faldet til 28 personer.

Man henviser i samme artikel til, at der i januar måned kun var 3 eksempler på, at man havde overskredet plejeboliggarantien, og at man i marts måned kunne opfylde plejeboliggarantien til punkt og prikke.

Udvalgsformand Helle Koch (K.), glæder sig over de fine tal og er ikke bekymret - trods en stigende ældredemografi. Evt. kommende ældreboliger i Gadehavegård- og Tåstrupgaardområdet og et tilsyneladende faldende behov for en plejebolig ser ud til at fjerne eller nedbringe et massivt pres på søgningen til ventelisten på en plejebolig, skriver Helle Koch (K.) - omend i nogle andre vendinger.

Hvad artiklen eller Helle Koch (K.) imidlertid ikke afslører noget om er, hvad der kan forklare, at antallet på ventelisten er faldet med markant 57% fra september 2018 til januar 2019, og hvordan de 57% i øvrigt matcher med, at 37 borgere var visiteret til en plejebolig i kommunen i september 2018, og at der i januar 2019 stod 28 borgere på venteliste. Der nævnes heller ikke noget om, hvad der kan forklare, at man tilsyneladende har haft større succes med at overholde plejeboliggarantien?

De oplyste tal giver på ingen måde mening, og det er med andre ord det rene vås og stærkt provokerende læsning for de borgere og deres pårørende, der har været igennem maskineriet i et forsøg på at komme på en venteliste til en plejebolig.

Det interessante spørgsmål er også, hvor mange af de omtalte borgere, der rent faktisk fik anvist en bolig, og hvor stor en andel af faldet på ventelisten, der i virkeligheden kan forklares ud fra andre forhold - som eksempelvis naturligt frafald i form af død.

Dertil kommer, at disse tal på ingen måde er et udtryk for, at efterspørgsel og udbud er i balance. Ventelisterne siger nemlig intet om, hvor mange borgere der rent faktisk ønsker at komme i betragtning til en plads på ventelisten til en plejebolig, og som er i en så dårlig forfatning, at de trods maksimal hjemmepleje ikke kan passes forsvarligt i eget hjem, og hvor mange af disse, hvis ønske man ikke kan/vil imødekomme, fordi der er for få plejeboliger. Borgere og pårørende, der har forsøgt at komme i betragtning til en plejebolig, kan med sikkerhed bekræfte, at det er lige så svært at kvalificere sig til en plads på venteliste til en plejebolig, som at vinde i Lotto.

Det er derfor skræmmende, at man forsøger at overbevise læserne om, at antallet af ansøgere til en plejebolig er faldende velvidende, at gruppen af ældre fortsat er stigende i Høje-Taastrup Kommune, hvilket jo nødvendigvis må medføre et stigende plejebehov - og et øget behov for plejeboliger.

Virkelighedens praksis er, at hvis man godkender færre borgere til en plads på en venteliste til en plejebolig, så bliver ventelisten det kortere og sandsynligheden for at overholde plejeboliggarantien det større. Det er ren købmandslogik - og det er alene på baggrund af denne praksis, at man kan holde antallet på ventelisten til en plejebolig nede og bryste sig af »flotte« tal.

Det er langt mere interessant at se på vilkårene for de borgere, der betaler prisen for, at man kan holde ventelisterne i bund. Altså de borgere der ikke bliver godkendt til en plads på ventelisten til en plejebolig.

Lad mig i den forbindelse nævne min nu afdøde mor som et eksempel.

I februar 2018 var min - på det tidspunkt - 84årige mor igennem et indlæggelsesforløb af måneders varighed. Min mors funktionsniveau var svært svækket på indlæggelsestidspunktet, og det var i virkeligheden lidt af et mirakel, at hun ikke gik bort. Hun genvandt dog aldrig sit oprindelige funktionsniveau som forud for indlæggelsen - langt fra! Hun levede på marginaler og et minimum af ressourcer. Infektionerne, et længerevarende sengeleje og et tiltagende vægttab i tillæg til et allerede kronisk sygdomsramt menneske, havde sat sit varige og tydelige aftryk - såvel fysisk som psykisk.

Min mor bad os om at sørge for, at hun ikke kom hjem igen - og vi kunne kun give min mor ret i, at det heller ikke ville være forsvarligt - på nogen som helst måde. Hun var konstant bekymret ved tanken om, at det skulle blive tilfældet.

Vi tog kontakt til kommunen under min mors indlæggelse med henblik på et såkaldt status-/ og visitationsmøde. Den »service« kunne de nu godt have sparet både dem selv og os for. Udfaldet blev, at min mor ikke kunne komme i betragtning til en plads på en venteliste til plejebolig under en indlæggelse - og før man i øvrigt havde vurderet hende i eget hjem over nogen tid (måneder). Sådan foreskriver reglerne.

Da man udskrev min mor fra hospitalet i maj måned, var hun fortsat meget afkræftet, hvilket førte til, at man udskrev hende til en midlertidig aflastningsplads, svarende til en plejebolig.

Trods et meget spartansk møbleret værelse på plejecentret og uden nogen som helst af min mors egne effekter, udtrykte min mor en tilbagevendende taknemmelig for, at hun kunne få lov til at være et sted, hvor der var nogen til at hjælpe hende med de basale plejebehov. Det var mærkbart, at de daglige rutiner omkring mad, drikke og pleje og fornemmelsen af, at hjælpen var indenfor rækkevidde, gav min mor tryghed. Samværet med de øvrige beboere i forbindelse med måltiderne havde en positiv effekt på lysten til mad og drikke, der ikke var til at tage fejl af.

Det var min mors store ønske, at hun kunne forblive på plejecentret - og leve sin sidste tid i nogle mere forudsigelige og trygge rammer, end tilfældet ville blive under de hjemlige forhold. Men sådan skulle det ikke blive.

Ved et nyt møde med visitationsudvalget under opholdet på aflastningsopholdet, var beskeden den, at min mor ikke opfyldte kriterierne for en plejebolig, og at man, som tidligere nævnt, først kunne revurdere sagen, når min mors funktionsniveau var vurderet i eget hjem over nogle måneder.

Min mor var ulykkelig ved tanken om, at hun skulle hjem - og det var vi pårørende også. Vi var kede af det, frustrerede og meget bekymrede for tiden, vi gik i møde.

Min mor var fortsat svært underernæret og skulle nødes til mad og drikke. Hun var faldtruet og selv små afvigelser i døgnrytmen, gjorde hende svært forvirret og i disse forbindelser ude af stand til at udtrykke egne behov.

Dertil kom, at min mor rent fysisk var begrænset på flere parametre.

Men værst af alt var, at hun var bange for at skulle hjem og være alene.

Det kom dog ikke til at påvirke eller ændre deres beslutning.

Man forsikrede os om, at der ikke var grund til bekymring. Man ville sørge for at iværksætte alt tænkelig hjælp - og dette på regelmæssige tidspunkter af døgnet. Man ville sikre, at det var et lille, tæt team af social- og sundhedshjælperne, der skulle forestå plejen. Man garanterede tilstedeværelse i forbindelse med alle måltider og fokus på rigeligt med væske. Alt tænkelig hjælp til personlig pleje - og skærpet opmærksomhed omkring evt. begyndende infektioner. Et nødkald til at ringe om hjælp på - når angsten for at være alene meldte sig. Regelmæssig hjælp til rengøring og indkøb. Paletten af tilbud var uendelig.

Men virkeligheden viste sig hurtigt at blive en anden.

Fra min mor i slutningen af maj måned blev sendt hjem, gik der ikke mange dage før hverdagen, og det man havde stillet os i udsigt, begyndte at sejle. Og det tog gradvist til.

Der viste sig et tilbagevendende mønster af forsømmelser og omsorgssvigt.

Det førte til adskillige samtaler med hjemmeplejen og visitationsenheden og endnu nogle møder, hvor man fortsat fastholdt, at det SKULLE kunne fungere, og at det blot var et spørgsmål om justeringer og opstramninger i forhold til den etablerede pleje.

Der var tale om gentagne forsømmelser og aftalebrud i form af ustabile og udeblevne besøg. Mangelfuld hjælp til personlig pleje og mad og drikke. Manglende medicingivning. Manglende fokus på infektionstegn. Manglende indkøb og bestilling af mad. Mangelfuld rengøring. En konstant udskiftning af social- og sundhedshjælpere og et flow af utallige vikarer. Manglende opmærksomhed omkring min mors sikkerhed - flere eksempler på, at man forlod min mors hjem med ulåste og åbne døre og vinduer - også til natten. Og der var tilsyneladende også en, der blev så glad for min mors guldarmbånd, at vedkommende valgte at tage det med hjem. Listen er lang - og der er ført dokumentation og taget billeder for samtlige af de »utilsigtede« hændelser.

Vi genoptog kampen med hjemmeplejen og visitationsenheden og rettede ligeledes skriftlig henvendelse til borgmester, Michael Ziegler og myndighedschef, Marianne Overgaard.

Ingen - som i INGEN - pådrog sig ansvaret for de omtalte forsømmelser og aftalebrud. Social-og sundhedshjælperne undskyldte sig med, at de ikke havde den fornødne tid, og henviste til, at vi måtte henvende os højere oppe i hierarkiet. Borgmester Michael Ziegler medgav, at det var en sørgelig historie, og henviste til, at han håbede på, at det ville løse sig ved et fornyet møde med visitations- og hjemmeplejeenheden med henblik på nogle mere holdbare tiltag. Visitations- og hjemmeplejeenheden beklagede ligeledes. Det affødte nye møder, nye aftaleskemaer og nye justeringer.

Vi havde svært ved at tro på, at deres ord ville holde, og vi bad endnu engang om, at man ville revurdere sagen i forhold til at få min mor på en venteliste til en plejebolig, men endnu helt frem til oktober måned, fastholdt man fortsat, at plejen af min mor sagtens kunne varetages på forsvarlig vis i eget hjem.

I tiden, der fulgte efter, gentog de præcis samme forsømmelser og aftalebrud sig i ét væk, og som tiden gik, blev min mor tiltagende forvirret. Hun frasagde sig en stor del af hjælpen til trods for, at hun på ingen måde var i stand til at klare sig selv. Tidens kaos affødte en total udmattelse af min mor, og hendes funktionsniveau blev tiltagende svækket. Hjemmeplejen tog min mors ord for pålydende, når hun udtrykte, at hun ikke behøvede deres hjælp, og som tiden gik, skar man mere og mere ned i ydelserne til min mor. Ingen så og reagerede på, at min mors forståelse af, at hun ikke behøvede hjælp, i virkeligheden handlede om, at hun var blevet det dårligere og ikke forstod, hvor livsnødvendig hjælpen var for hende.

I den forbindelse vil jeg gerne undlade at høre sætningen »Man kan jo ikke tvinge et menneske til at spise og drikke eller at komme i bad, hvis ikke det vil«. Det her handlede på ingen måde om, at man skulle tvinge min mor til noget. Det her handlede om, at gøre nogle oprigtige forsøg på, at varetage nogle basale behov ved at være til stede og opmuntre og motivere, hvilket med sikkerhed kunne være lykkedes, hvis man havde været der og hvis man havde givet og taget sig tiden til det.

Der er en verden til forskel på at tvinge og at motivere og opmuntre. Men man gjorde ingen af delene - man undlod helt.

Jeg vil dog ikke undlade at nævne, at min mor havde nogle enkelte social- og sundhedshjælpere, som hun følte en særlig tryghed ved, og som gav sig den tid, det kræver, at passe et svækket menneske, og som på trods af nogle meget snævre tidsrammer alligevel formåede at udføre en både kærlig og professionel pleje. De skal naturligvis ikke glemmes for deres omsorg og indsats for min mor. Det takker vi meget for.

I oktober måned blev min mor omsider tilbudt en plads på en venteliste til en plejebolig, og i december måned modtog min mor et brev om, at man kunne tilbyde hende en plejebolig. Der var svarfrist samme dag, hun modtog brevet. Visitationsenheden sagde, at de kunne ikke tage ansvar for, at vi ikke havde modtaget brevet noget tidligere - det måtte vi henvende os til PostNord med. De valgte dog at forlænge svarfristen med nogle få dage.

Som nævnt, var min mor på det tidspunkt så svækket, at tanken om at skulle flytte var fuldkommen uoverskuelig, hvilket betød, at vi måtte takke nej til tilbuddet og bede om udsættelse til et næste tilbud.

Det næste tilbud kom i starten af marts, men samtidig med dette blev min mor dårlig igen.

Hun fik - tror vi - en ny infektion og faldt natten til d. 6 marts.

Ingen i hjemmeplejen henvendte sig til os, til trods for, at de havde været hos min mor efter faldet. Vi blev således ikke gjort opmærksom på, at min mor var faldet og var stærkt forslået og forvirret, og havde det ikke været fordi, min mors nabo tilfældigt var kommet forbi og havde alarmeret os, havde vi aldrig hørt noget.

Da min mor blev indlagt, var hun ikke kontaktbar og svært dehydreret ved ankomsten.

Min mor afgik ved døden to dage efter, den 8 marts.

Det hele endte præcist, som vi havde forudset det. Det bekræftede rigtigheden i vores bekymringer om det uforsvarlige i, at man i maj måned sidste år, valgte at afvise min mor til en venteliste på en plejebolig. Og det bekræftede os også i, at konsekvensen af at sende min mor hjem, kunne betyde, at det ville tage livet af hende.

De opgaver, der var forbundet med min mors plejebehov, kunne på ingen måde løftes af hjemmeplejen, og intet af det, vi var blevet stillet i udsigt, kom til at fungere på noget som helst tidspunkt.

Min mor blev en af dem, der betalte prisen for, at man er lykkedes med at holde ventelisten i bund.

Døden er uundgåelig - og der findes ikke noget evigt liv på jorden. Hvis min mor havde fået en plejebolig på et langt tidligere tidspunkt, havde det ikke nødvendigvis forlænget hendes levetid, men det havde fritaget hende for en uværdig afslutning på livet. Den mølle af kaos og omsorgssvigt, min mor gennemgik det sidste år af hendes levetid, ønsker jeg ikke for noget menneske.

På en heller anden måde er der en langt større tolerance for, hvor uværdigt man kan tillade sig at behandle et gammelt plejeafhængigt menneske. Havde man udøvet et tilsvarende omsorgssvigt overfor et plejekrævende barn, var man som forældre eller pædagog for længst blevet anklaget for groft omsorgssvigt - og måske var man blevet frataget retten til at passe barnet.

I ovennævnte artikel skriver man slutteligt, at »Administrationen vil i den kommende tid have særlig fokus på, om det lave antal borgere på venteliste til en plejebolig er en vedvarende tendens, eller et udtryk for periodevis udsving i tallene«.

Det kan jeg godt svare på. Hvis man fortsat undlader at visitere de meget plejekrævende ældre borgere til en plejebolig, så bliver der tale om en vedvarende tendens - og det er skammeligt!

Svar fra udvalgsformand: Det gør stort indtryk Formand for ældre- og sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Helle Koch (K), giver dette svar på Mette Parsbæk Petersens indlæg:

Som udvalgsformand gør det stort indtryk på mig at læse en beretning som denne. Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min medfølelse med Mette Parsbæk Petersen, der har mistet sin mor.

Mette Parsbæk Petersen efterspørger i sit indlæg en årsag til faldet i borgere på venteliste til en plejebolig og påpeger, at det må skyldes at færre bliver godkendt til en plejebolig.

Jeg vil gerne afvise, at der skulle være nogen sammenhæng mellem, hvor mange der er på venteliste og den afgørelse, den enkelte borger får på sin ansøgning. Kriterierne for at kunne få en plejebolig er selvfølgelig de samme, uanset om ventelisten er kort eller lang. Disse kriterier er ikke ændret i de seneste år, og derfor skal der det samme til for at få en plejebolig i dag som i september 2018, hvor ventelisten var længere.

Man kan blive godkendt til en plejebolig, hvis man ikke længere er i stand til at klare sig i sit eget hjem og har et varigt behov for pleje hele døgnet. Hvis man får et afslag på fx en plejebolig, har man altid mulighed for at klage til Ankestyrelsen.

I hele 2018 har der på plejebolig-området kun været én klage til Ankestyrelsen. Denne klage blev sendt retur til kommunen til genbehandling, fordi der var brug for flere oplysninger.

I det hele taget har vi på hele ældreområdet - altså ikke udelukkende plejeboliger - meget få klager, og tallet er faldende: I 2018 var der kun én ud af de 31 klager, hvor Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse og syv klager, hvor de bad os om at genbehandle sagen. Det skal ses i forhold til, at vi havde mere end 10.000 henvendelser på ældreområdet i 2018.

Generelt kan vi se, at den tid man bor i en plejebolig, er stigende, både over tid og sammenlignet med andre kommuner. Det ser jeg som et udtryk for, at man ikke skal være mere svækket nu, end man skulle tidligere for at blive godkendt til en plejebolig.

Fra foråret 2017-2018 så vi en lang periode med færre dødsfald end normalt, hvilket er en af de primære årsager til, at der i den periode var en længere venteliste end i månederne inden, og end hvad vi ser nu. Det er naturligt, at der er udsving på ventelisten, og derfor følger vi også udviklingen tæt.

Jeg kan i øvrigt tilføje, at for at imødekomme den voksende ældrebefolkning, har Byrådet allerede besluttet at udvide Birkehøj Plejecenter med 30 nye pladser.

En anden forklaring på, at ventelisterne er faldet, er de mange indsatser, vi har, for at støtte borgerne i at kunne blive længere i eget hjem. Det gælder især rehabilitering, hvor vi støtter borgerne i at genvinde nogle af de funktioner, der er blevet svækket.

Vi investerer også løbende i at videreuddanne vores medarbejdere i hjemmeplejen, så også borgere med et stort eller komplekst behov for pleje kan blive boende i deres eget hjem og være trygge ved, at vi passer godt på dem.

Af samme grund har vi ansat faglige koordinatorer i alle vores hjemmeplejegrupper, der hele tiden arbejder for at styrke kvaliteten og koordinationen, særligt for de mest svækkede ældre.

Vi kan se, at den type indsatser betyder, at en mindre andel af vores ældre har brug for en plejebolig, bl.a. flytter færre ældre fra ældrebolig til plejebolig end tidligere.

I Mette Parsbæk Petersens indlæg kan man desværre også læse, hvordan hverken Mette eller hendes mor har været tilfredse med den støtte, moderen har fået i hjemmet.

Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men det er vigtigt for mig at sige, at vi vil undersøge forløbet nærmere, så vi kan lære af det og undgå, at andre sidder tilbage med samme oplevelse.