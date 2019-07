Der er en såkaldt Super Cykelsti på vej gennem Høje-Taastrup Kommune. PR-foto

Debat: Hvorfor bliver det ikke en rigtig »Super Cykelsti«?

Taastrup - 10. juli 2019 kl. 15:11 Af Ken Patrick Petersson, Alternativet i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stor var min glæde, da jeg i et nyhedsbrev fra Super Cykelstierne kunne læse, at Roskilde kommune var gået med i samarbejdet, og der nu var planer om at lave Super Cykelstien Roskilderuten, som skulle binde Roskilde og København sammen.

Stor var skuffelsen også, da jeg fik hentet et kort på www.supercykelstier.dk over ruten for den nye Supercykelsti. Overskriften kunne nemlig lige så godt have været »Nu bliver Roskildevej også til en supercykelsti«.

Forskellen bliver sandsynligvis, at der opsættes fodstøtter ved lyskurvene og en luftpumpe på strækningen og hokus, pokus, så er der fokus. Men er det en Super Cykelsti?

Strækningen Roskilde til København er på transportområdet legendarisk, den meget lige Roskildevej er et bevis for, at den rute er kørt tidligere end byudviklingen langs strækningen. Strækningen er også landets første jernbanestrækning og i lang tid den travleste.

Kunne det ikke være passende, at den strækning også bliver den første rigtige »Super Cykelsti«?

Ikke som de andre super cykelstier, som langt hen af vejen blot er, at forbinde gamle cykelstier, sætte vejvisning og fodstøtter op og så ellers få Super Cykelsti-mærket.

Denne strækning kunne blive den første, hvor pladsen skabes til cykler, og ikke som nu et sidespor til biltrafik, eller gennem beboelsesområder med store omveje som konsekvens.

Der var for et par år siden tale om at placere det femte spor på jernbanestrækningen København Roskilde, det blev i stedet, som bekendt, til Ringsted linjen over Køge. Men pladsen til det femte spor kunne skaffes, så kan det også skaffes til cykler.

Som bekendt holder toge ikke tilbage for tværgående trafik, og de deler ikke vognbane med bilister. Se det kunne blive en rigtig Super cykelsti.

Prøv at tænke tanken, at strækningen Roskilde til København bliver landets første rigtige Supercykelsti, hvor cyklister kører i fred, hvor strækningen kan gennemføres uden at stoppe en eneste gang for tværgående trafik, uden røde lys og med plads til både de hurtige cyklister, de langsommere og de, som kører på brede ladcykler. Det kunne være en rigtig Super Cykelsti.

Lad os dog hædre strækningen og cyklismen i Danmark, som er godt for helbredet, pengepungen og CO2 udslippet, med den første rigtige SUPER cykelsti.