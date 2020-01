Det er ved den røde cirkel, at ejeren af Kirkestien 16B ønsker at bygge sin garage 2,5 meter fra skel. Det har han nu fået lov til, selvom lokalplanen siger 5 meter. Foto: Skråfoto

Debat: Hvor længe skal man plage, før et nej bliver til ja?

Taastrup - 18. januar 2020 kl. 09:08 Af Pia holm, Kirkestien 20, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste forældre ved, det kan være svært at sige nej, når et barn bliver ved med at plage.

De fleste ved også, at giver man efter for slik-plageriet i Føtex, gentager det sig med stor sandsynlighed ugen efter. Og så vil storebror faktisk også gerne have lidt ekstra, og det kan være endnu mere svært at sige nej til, for nu har man jo lige og så videre.....

Samme risiko er der med beslutninger i den offentlige administration.

Forskellen er bare, at her har man indført en række regler, der regulerer, hvad forvaltningen skal sige ja eller nej til. Så ved alle, hvad man har at holde sig til.

Medmindre altså mor, far eller kommunen giver op og siger, at det, de lige sagde, ikke gælder mere.

For dét var tilsyneladende, hvad der skete, da Plan- og Miljøudvalget 3. december stik imod både naboindsigelser og ikke mindst indstillingen fra forvaltningen - der med henvisning til lokalplanen anbefalede et nej - sagde ja til at dispensere fra den gældende lokalplan 7.06.1 og dermed tillade bebyggelse 2,5 meter fra skel i stedet for de 5 meter, der gælder for alle andre ejendomme i området.

Ifølge et notat udarbejdet af sagsbehandleren på udvalgets foranledning har ejeren af en bolig, inden han købte ejendommen i 2017, »forespurgt, om han kan bygge en garage tættere på vejen end fem meter, nemlig 2,5 meter fra vejskel. Igen i 2018 har han spurgt, om han kan bygge tættere på vejen end 5 meter. Ejeren har begge gange fået oplyst, at kravene i lokalplanen skal overholdes.«

Efterfølgende hedder det at, »i 2018 søger ejeren om at opføre et nyt enfamiliehus uden garage.« Byggetilladelsen til boligen uden garage er givet 02.08. 2018.

I maj 2019 giver Høje Taastrup Kommune administrativt afslag på en ansøgning om alligevel at kunne opføre en garage tættere på skel.

Der er med andre ord sagt nej en del gange, inden naboerne i sommeren 2019 får en naboorientering om, at der nu er søgt dispensation fra lokalplanen.

I sagsfremstillingen til Plan- og Miljøudvalget anbefaler forvaltningen, at afslaget på dispensationen fastholdes. Blandt andet fordi administrationen vurderer, at placeringen tættere på vejskel vil være en væsentlig overskridelse af lokalplanbestemmelserne, at en dispensation kan danne præcedens, og at der så sent som i august 2018 jo blev givet tilladelse til at opføre et nyt hus på ejendommen, efter ejer var blevet gjort opmærksom på lokalplanens regler:

»Der burde i den forbindelse være indtænkt en garage eller udhus, så det kunne være medtænkt i den samlede disponering af ejendommen,« hedder det således i sagsfremstillingen.

Ikke desto mindre besluttede et flertal i udvalget alligevel for at dispensere fra lokalplanen, og så er det, vi ikke bare som naboer og omfattede af den samme lokalplan men også som Høje Taastrup-borgere må spørge os selv og måske mere relevant flertallet i Planudvalget:

Hvad var det lige, der skete?

Hvad fik udvalget til at desavouere både den gældende lokalplan, naboindsigelser samt administrationen?

Hvor mange gange skal man spørge i andre sager, før nej bliver til ja?

Hvorfor belaste administrationen med noget så kedeligt som fagligt funderede indstillinger på baggrund af gældende regler og planer samt udarbejdelse af ekstra notater, hvis man alligevel bare har tænkt sig at se bort fra dette og i stedet stemme ud fra - ja hvad?

