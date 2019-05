Debattøren talte om klimaforandringerne med sin store datter. Det gjorde den mindste datter ked af det. Foto: Lene C. Egeberg

Debat: Hvad siger du til dit barn, når det græder?

Taastrup - 22. maj 2019 kl. 19:32 Af Ken Patrick Petersson, Folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig talte jeg med min store datter på 13 år om klimaforandringerne og den krise, som verden står overfor. Hun skulle i gang med en skoleopgave og havde mange interessante og spændende vinkler på emnet.

Det var min kones tur til at putte den lille, og min kone fortalte mig senere, at vores lille datter havde været meget oprørt og ked af det, fordi hun var bange for at dø. Hun havde hørt vores snak om klimaforandringerne.

Vi blev hurtigt enige om, at vi skulle spare hende for sådan snak. Ingen 10-årig skal græde sig i søvn over noget, som hun ikke kan gøre noget ved. Så selvfølgelig skal hun ikke belemres eller overhøre sådanne samtaler. Er der en vigtigere opgave for os som forældre, end at beskytte vores børn mod alt som kan gøre dem ondt?

De næste par dage nagede beslutningen mig alligevel.

Var det for hendes skyld, at vi undlod at snakke om det? Eller var det i virkeligheden meget bekvemt ikke at tale om det? Var det i virkeligheden, lidt pinligt, at vi ikke kan sige: »Den klarer vi, det skal du ikke bekymre dig om.«

Det gamle ordsprog, at vi ikke har fået planeten af vores forældre, men vi har lånt den af vores børn, er mere passende end nogensinde.

I en tid, hvor de sociale medier i den grad har udfordret os i at fremstille os selv og vores liv som det perfekte og rigtige liv, har vi et meget letsindigt forhold til den historie, vi efterlader til vores børn. Hvilken karakter vil de give til vores måde at forvalte deres fremtid?

Vi ved, der er ting, der burde ændres, vi ved, der er ting, som vi bør gøre anderledes, men det er svært, det er ubekvemt, og vi håber vel alle på et mirakel, som kan redde os fra den fremtid, som langt de fleste er enige om, at vi er på vej ind i.

Det er ikke, fordi jeg mener, at min lille datter skal inddrages i udfordringer, som vi som voksne selv burde kunne løse. Men hvis jeg ikke siger noget og heller ikke gør noget ved det, hvad skal jeg så sige til hende senere?

Hvad siger du til dit barn, når det græder?