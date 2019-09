Formanden for ældre- og sundhedsudvalget opfordrer til at man husker at støtter indsamling for demensramte. Foto: Thomas Olsen

Debat: Husk Huskedagen!

Taastrup - 16. september 2019 kl. 08:31 Af Helle Koch (K), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 21. september er »Huskedag«, hvor Alzheimerforeningen landet over samler ind til fordel for demensramte i Danmark.

Demens dækker over en række sygdomstilstande, som alle fører til en svækkelse af hjernens funktioner, og Alzheimer er den mest udbredte demenssygdom. I Høje-Taastrup Kommune har vi igennem flere år sat demens højt på dagsordenen.

Den 13. august 2019 bragte Lokalavisen Taastrup et indlæg, hvor Ole Olsen beskriver, hvordan han alt for tidligt mistede sin hustru gennem 55 år til sygdommen Alzheimer. Når man læser indlæget, hersker der ikke tvivl om, at det har været et utrolig hårdt og sorgfyldt forløb, og jeg er derfor meget glad for, at familien Olsen har oplevet at få al den støtte og hjælp, som der har været behov for af det dygtige personale i Hjemmeplejen, i visitationen og på Baldersbo Plejecenter.

Vi har skærmede enheder på flere af vores plejecentre, og vi har haft fokus på uddannelse af vores personale, så de er i stand til at håndtere det stadigt stigende antal borgere med demens - og her er ikke alene tale om vores plejepersonale, også de ansatte i Driftsbyen er blevet undervist i demenssygdomme af vores demenskonsulenter.

Det giver rigtig god mening, da Driftsbyens ansatte færdes over alt i kommunen, og det er meget værd at vide, hvordan man kan hjælpe folk med demens, hvis man møder dem i gadebilledet.

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Alzheimerforeningen arbejdet for at gøre kommunen demensvenlig, en del af dette samarbejde består i at udbrede kendskabet til demens og få borgerne til at registrere sig som demensvenner - som demensven er man med til at udbrede viden om og nedbryde tabuer om demens, og man rækker hånden ud, hvis man møder en person med demens, som har brug for hjælp.

Jeg er demensven, og der er plads til flere! Du kan hjælpe Alzheimerforeningen i deres store arbejde med at udbrede kendskab til demens, samt støtte personer med demens og deres pårørende ved at bidrage den 21. september og også ved at registrere dig som demensven. Husk dem der glemmer, der rammer både yngre og ældre.