Debat: Høje-Taastrup er ikke en sort plet

02. maj 2018

Af Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Muskelsvindfondens artikel den 20. april har en komplet urimelig overskrift og en mindst lige så urimelig konklusion: Høje-Taastrup Kommune er ikke en sort plet på det sociale Danmarkskort.

Ankestyrelsen ændrede sidste år Høje-Taastrup Kommunens afgørelse i 11% af klagesagerne på det sociale område. Gør det Høje-Taastrup Kommune til en sort plet? På ingen måde!

Man kan til sammenligning finde 26 kommuner i 2016, der har fået ændret en højere procentdel af deres afgørelser.

I samme artikel er en konsulent fra Muskelsvindsfonden citeret for følgende grænseoverskridende udtalelse: »Når det samtidig er ved at være 'fifty-fifty', om kommunens afgørelser rammer inden for loven, er situationen både kritisabel og uacceptabel«.

For at komme frem til denne ekstreme konklusion, tælles de sager med, som Ankestyrelsen hjemviser - dvs. sender retur til ny behandling i kommunen, fx for at belyse et eller flere mindre forhold mere detaljeret.

Men en genbehandlet sag kan sagtens ende med samme resultat - det får borgeren endda helt eksplicit at vide i det brev, Ankestyrelsen sender til borgeren, når klagen helt eller delvist sendes tilbage til kommunen til fornyet sagsbehandling. Ankestyrelsen skriver: »Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag«.

Har der så været tale om en fejl i sagen? Næ, det kan man ikke nødvendigvis sige. Vi har nemlig med en lovgivning at gøre, der er formuleret meget bredt og ukonkret, med det resultat, at der er brug for mange individuelle skøn og opgørelser. Og inden for de rammer kan der være forskellige opfattelser af, hvornår en sag er helt belyst.

Det kan for eksempel være, at Ankestyrelsen ikke finder, at kommunens udregning af, hvor meget en almindelig familie bruger af vaskemiddel i løbet af et år i forhold til en familie med et handicappet barn, der har brug for meget mere tøjvask, er detaljeret nok.

Opgørelsen over forbrug af vaskemiddel skal bruges til at udregne det tilskud, som familien ifølge serviceloven er berettiget til. En ny og mere omhyggelig opgørelsesmetode kan anvendes, men resultatet kan sagtens blive det samme, nemlig at kommunens afgørelse ikke ændres. Ankestyrelsen har opnået, at sagen er belyst på et højere niveau. Men altså uden at det nødvendigvis fører til en for klageren mere gunstig retning.

Derfor er det at blande æbler og pærer sammen, når Muskelsvindfonden hævder, at hjemviste sager er et udtryk for afgørende fejl.

Tallene på Socialministeriets hjemmeside viser, at det i hele landet er en udfordring at ramme præcist i alle sager: Lovgivningen på området omfatter adskillige lovområder, og borgernes sager kræver individuelle og ofte komplicerede udredninger og vurderinger.

Alle ønsker at gøre det rigtige i sagerne: Dvs. sikre borgerne den hjælp, som de efter lovgivningen har krav på, hverken mere eller mindre.

Overfor ønsket om at hjælpe, står nemlig pligten til at forvalte skatteborgernes penge korrekt og følge lokalpolitikernes ønsker.

At sager ender i Ankestyrelsen er samtidig ikke et udtryk for, at retssikkerheden er truet: Det understreger derimod, at vi netop har et system, der sikrer, at der i sager med uenighed mellem borger og kommune kan komme et ekstra blik på sagen.

Og i Høje-Taastrup Kommune har vi endda en uvildig borgerrådgiver, som kan hjælpe borgere, der er utilfreds med behandlingen i kommunen.

Så det eneste sorte i denne sag er Muskelsvindsfondens tunnelsyn, der er stift rettet på Høje-Taastrup Kommune.