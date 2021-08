Debattøren kommenterer på nyheden om, at Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har indgået valgforbund til kommunalvalget i efteråret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Høje-Taastrup bliver en ghetto for de rige

Taastrup - 04. august 2021 kl. 15:16 Af Jan Simon Petersen, Sekretær og bestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Det ser ikke godt ud for Borgmester Michael Ziegler, at han har set sig nødsaget til at indgå i et valgsamarbejde med Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre.

Ziegler plejer at fremstå som bredt favnende i forhold til alle slags mennesker i kommunen. Men nu er det slut med det. I grundlaget for valgsamarbejdet forlyder det, at »vi med vores byudvikling skal bygge os stærkere«, så der kommer flere ressourcestærke borgere, og at der fortsat skal sikres en god kernevelfærd for borgerne i Høje-Taastrup«.

Nye borgerlige tilføjer, »at det er en mærkesag at skabe en attraktiv kommune med både økonomisk, social og etnisk balance. Vi ønsker at tiltrække erhvervsaktive borgere, der kan styrke Høje-Taastrup kommune.«

Så fremover er det altså kun den nødvendige kernevelfærd, der skal sikres til de ressourcestærke borgere, der har råd til at bo i de dyre boliger, som ikke er for almindelige mennesker og folk fra andre lande.

Høje-Taastrup som en Ghetto for de rige.

Alle andre, der har brug for mere hjælp, end hvad der måtte indeholdes i den såkaldte kernevelfærd, som forstyrrer den etniske balance, eller måske er på folkepension eller anden overførselsindkomst, kan godt holde sig væk.

Overfor det står et solidarisk grundlag for valgsamarbejdet mellem Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten, som vil sikre borgerne velfærd og lige muligheder ud fra et menneskeligt og solidarisk princip, hvor grupper, der har brug for en håndsrækning fra fællesskabet, f.eks. ældre og udviklingshæmmede altid kommer først.

Der holdes fokus på klima og at få skabt mere skov og flere naturområder. Det gælder også om at skabe flere billige almene boliger og en lavere bebyggelsesprocent ved nybyggeri. Og der skal være bedre offentlig transport.

Der peges på god plads til omsorg, leg og udvikling for børn i dagtilbud samt gode rammer for udfoldelse af undervisningens indhold i skolen.