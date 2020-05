Der skal gang i hjulene i det private igen, og her kan kommunen hjælpe, lyder det fra byrådsmedlem Hugo Hammel (S). Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Debat: Hjulene er sat i stå! Hvordan får vi dem i gang igen?

Taastrup - 11. maj 2020 kl. 06:03 Af Hugo Hammel (S), Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er alle blevet vækket fra vores trygge forestilling om, at udfordringer dem løser vi bare.

Ingen af os havde vel en forestilling om, at hele verden ville komme i krig - og så med en lille virus.

Danmarks trygge hverdag er med et blevet vendt på hovedet, og det kommer til at tage lang tid, før vi får vendt bøtten igen.

Situationen er foreløbig blevet håndteret af et handlekraftigt folkestyre med et velfungerende sundhedssystem, som i enighed har lukket ned for al unødvendig aktivitet - mesterligt!

Alt er så at sige sat på standby fra den ene dag til den anden for at undgå ragnarok eller i hvert tilfælde forhale turen dertil.

At der kommer en hverdag igen, tvivler ingen på.

Vi skal nok komme ud på den anden side, men hvornår og især, hvordan får vi sat hjulene i gang igen?

De offentlige hjul skal nok komme i omdrejninger.

Medarbejderne er stadig ansat og arbejdsopgaverne ligger og venter. Kommunal administration, skoler, institutioner, kollektiv transport og alt det andet skal nok komme hurtigt i sving igen.

Der skal faktisk bare trykkes på knappen.

Men den private sektor bløder og har virkelig lidt ubodelig skade. Der ligger udfordringen!

Det er glædeligt, at der nu bliver snakket om at lempe på de snærende anlægsrammer. De Danske kommuner har alle efterslæb på vedligehold og anlæg. Det er altid der, der bliver fundet besparelser når der skal lægges budgetter.

Høje-Taastrup Kommune er ingen undtagelse. Vi har mange ting, man kunne sættes i værk.

Vores bygninger kunne virkelig have godt af at blive gennemgået og så få igangsat nogle af alle de vedligeholdelsesopgaver, der er udskudt i årevis.

Det ville både give beskæftigelse og helt sikker også kunne give bedre indeklima og arbejdsglæde til gavn for både brugere og ansatte.

Vores idrætsfaciliteter har måtte undgælde i årevis. Her drejer det sig især om omklædningsrum og gulvbelægninger, men også udeanlæg trænger til at blive opgraderet.

Vores fortove, stier og veje er også en mulighed der kunne kigges på. Driftsbyen gør et godt stykke arbejde til daglig, men vi har en stiprioriteringsliste, hvor opgaverne endog er prissat.

Der skal bare frigives midler, så er der også mange private hænder, der kan komme i sving med de opgaver.

Borgerne vil helt sikkert blive mere motiveret til at bevæge sig til fods eller på cykel, hvis stier og fortove blev opgraderet.

Belysning af stier og tunneller er også en opgave, der er lige til at tage fat på. Her ville vi samtidig få skabt større tryghed efter mørkets frembrud, så borgerne også ville benytte stierne når det er den mørke tid.

Støjafskærmning er et helt kapitel for sig selv, men også her er der arbejdsopgaver der med den rette planlægning kunne sættes i værk.

Kan vi bare gå i gang?

Vi kan i hvert tilfælde allerede nu begynde at planlægge, indhente tilbud og ekspropriere, hvis det er det der er behov for når man anlægger nye stier med videre.

Byggeri, vedligehold og anlægsopgaver vil være oplagte opgaver for at hjælpe den private sektor i gang igen.

Vi har ikke bare en forpligtigelse til hjælpe, vi har også stor interesse i fuld beskæftigelse, da det giver skatteindtægter frem for underhold.