Debattøren har oplevet situationer med hjemmeplejen, der tager sig af hendes mand, der giver store frustrationer for dem begge. Foto: Thomas Olsen

Debat: Hjemmepleje-situationer udløser store frustrationer for min mand og mig

Taastrup - 19. februar 2021 kl. 15:22 Af Karen Ingemann Pedersen, Hegnstoften 75, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen

Min mand (82 år) har fået hjemmehjælp gennem de seneste fem år. Vi har haft et godt samarbejde med »Hjemmeplejen Tå. Syd«. Været glad for de søde og venlige hjælpere, der gør et fint stykke arbejde.

Men desværre har der været og er situationer, der udløser store frustrationer for min mand og mig.

Strukturen og omfanget af plejen fungerer ikke altid godt.

Jeg kan dokumentere, at vi i det sidste år har haft 113 hjemmehjælpere. Det er klart for mange og giver utryghed i disse Corona-tider. Vi oplever stor udskiftning af hjælpere, som arbejder under tidspres.

Her et eksempel: Min mand har skullet sidde på bækkenstolen i 25 minutter, fordi hjælperen kørte videre til den næste borger og så kom tilbage igen. Min mand fik at vide, at han helst skulle ordne sine toiletbesøg i dagvagtperioden, fordi de havde mere tid pr. borger.

I sommeren 2020 havde vi en frygtelig oplevelse. Min mand blev dårlig, var bleg med svag puls. Vi ringede på »Nødkaldet« (hvor hjælpen skal være fremme efter senest 20 minutter). Ingen kom, og vi rykkede flere gange. Efter godt en times venten ringede vi selv 112. Min mand nåede på hospitalet, før han fik hjertestop og hjælp.

I skrivende stund er der et nyt problem. Min mand får hjælp 4 gange dagligt, er kørestolsbruger og skal liftes og kan ikke flytte sine ben i sengen. Han har dårligt hjerte og hjerteflimren. Det nævner jeg, fordi situationen er den, at min mand tilbringer 12 timer og ofte mere i sengen om natten. Det er farligt! Adskillige henvendelser til ledelsen har ikke ændret noget. Svaret er hver gang; han kan ikke komme op før, fordi der er andre borgere, der skal have tabletter og insulin først. (personalemangel?). Min mands hospital-hjertelæge siger højst 8 timer pga. den øgede risiko for blodpropper.

Det er uforståeligt, at kommunen ikke føler sig forpligtet til at følge de professionelles anvisninger.

Jeg mener, at det er på tide, at Høje-Taastrup kommune leverer en ansvarlig og respektfuld hjemmepleje.

Svar fra Ulla Callesen, Centerchef for Sundheds- og Omsorgscenteret

Kontinuitet og tryghed har stor betydning, når man får hjemmepleje, så det har naturligvis også betydning, hvor mange forskellige medarbejdere man møder.

Præcist hvor mange der er acceptabelt, kan være svært at sætte tal på, da mange forhold spiller ind, men der er ingen tvivl om, at 113 på et år er langt mere, end hvad vi skal acceptere. Er det tilfældet, kan jeg derfor kun beklage og forsikre om, at det skal der rettes op på.

Jeg kan ikke her gå ind i alle de konkrete detaljer i dit brev, men jeg vil gerne beklage, de oplevelser, I har haft. Uanset om der er en lægelig grund eller ej, så skal man selv kunne være med til at bestemme, hvornår man står op og går i seng. Også når man får hjemmepleje. Selvfølgelig skal man kunne stole på et nødkald, og det undersøger vi naturligvis, men det er dog vigtigt for mig at sige, at hvis man bliver alvorligt syg, er det stadig vigtigt at ringe 112, så man kan få lægehjælp akut.

Det er ingen hemmelighed, at corona har givet sundhedssektoren i Danmark nogle særlige udfordringer det seneste år. Det har påvirket kontinuiteten, når medarbejdere har været hjemsendt med symptomer eller som nær kontakt.

Det har været en udfordring for alle - også for os i Høje-Taastrup Kommune. Vi er glade for, at vi nu er kommet i dialog med jer for at se, hvordan vi kan gøre det bedre, der hvor der er brug for det. Derfor kan I også altid kontakte lederen af hjemmeplejegruppen, hvis I har et spørgsmål, som I vil drøfte.

