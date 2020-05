En nyopstået lokalpolitisk organisation ønsker at bevare Hedehusene Skoles bygninger, når eleverne flytter til den nye skole i Nærheden i 2021. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Hedehusene skole er bevaringsværdig - men hvor står den borgerlige fløj endegyldigt?

Taastrup - 17. maj 2020 kl. 15:03 Af Joakim Lemmé, Medstifter af den lokalpolitiske organisation »Bevar Hedehusene Skole« Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en nylig gevinst på 13 millioner kroner ekstra årligt, i forbindelse med de endelige forhandlinger i forhold til udligningsreformen, ser Høje-Taastrup ud til at være den helt store vinder - sammenlignet med et par måneder siden, hvor man hang lidt med mulen i byrådet.

Sådan en gedigen gevinst kan man udrette noget med. I den lokalpolitiske organisation »Bevar Hedehusene Skole«, foreslår vi, at man bruger en lille sjat af de penge, der nu vel og mærke er blevet vundet, på at bevare Hedehusene Skole. Altså bygningen, skolen i sig selv.

Undervisningen på skolen har desværre en udløbsdato, i og med at al undervisning på skolen er et afsluttet kapitel til august, 2021. Det er godt ærgerligt, men vi må samtidig få, hvad vi kan få. Og det må være at bevare Hedehusene skole.

Hvor står den borgerlige fløj endegyldigt henne i en sådan debat?

Den borgerlige fløj i kommunen, ledet af Konservative, har længe haft på tegnebrættet at rive fx Charlotteskolen ned til trods for atter nybyggeri. Og det er endda, som sagt, ledet af et parti, som der udspringer af ideologien konservatismen, hvor man gerne vil bevare samfundet, som det er.

Derfor falder det mig for brystet, at man vil udskifte Hedehusene skole og Charlotteskolen med privat boligbyggeri, som vi ellers kender det fra Nærheden - ganske ucharmende, koldt, trivielt og ikke noget, der kendetegner byen Hedehusene.

Så kære Konservative, var det en mulighed at bevare Hedehusene skole, i og med at Hedehusene skole om noget er et lokalhistorisk element?

Vi har ikke brug for en udskiftning af lokalhistorien, alt skal ikke moderniseres helt sygeligt - historien former også Hedehus-borgeren. Det glemmer vi.

Med alt respekt for Høje-Taastrup kommune, så er Høje-Taastrup altså skrækeksemplet på arkitektur.

Hvad med at bevare de få bygninger, der optræder historiske og med en nogenlunde udstråling?