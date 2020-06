En sag om udstykning af en grund i Taastrup har splittet byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Har du et par hundrede kvadratmeter have i overskud? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Har du et par hundrede kvadratmeter have i overskud?

Taastrup - 16. juni 2020 kl. 11:43 Af Peter Faarbæk (S), gruppeformand og formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Så tal med din nabo, sammen kan I måske tjene kassen

På det seneste byrådsmøde (19. maj 2020, red.) var der en meget lang og principiel debat omkring noget så spædende som udmatrikulering.

Baggrunden herfor ligger et års tid tilbage, hvor byrådet vedtog, at ansøgninger om udstykning fra eksisterende parcelhusgrunde fremover skulle behandles af politikerne modsat tidligere, hvor det alene var administrationen, der ud fra de politisk udstukne rammer og en faglig vurdering traf beslutningen.

At sådanne sager løftes fra at være en faglig vurdering til at blive en politisk vurdering, er der ikke nødvendigvis noget galt med.

Udfordringen kommer først, når det som på det seneste byrådsmøde betyder, at politikere af forskellige årsager ender som smagsdommere, der imod en faglig indstilling ønsker at give dispensationer, og skabe helt ny præcedens på området.

Socialdemokratiet har tidligere sagt ja til at en stor parcelhusgrund kunne deles i to, hvis den faglige vurdering anbefalede en sådan opsplitning. Vi har således intet principielt imod, at vi fornyer og udbygger vores by, men det skal ske ud fra en faglig vurdering og ud fra gældende principper.

Når der tidligere har været givet tilladelse til opsplitning, har der været tale om at man havde en meget stor parcelhusgrund, man gerne ville opsplitte, og hvor begge grunde efterfølgende stadig var nogenlunde inden for de udstukne rammer for en parcelhusgrund i området. Denne gang var situationen anderledes:

Først og fremmest er der ikke tale om én, men om to grundejere, der går sammen om hver at udstykke en lille del af deres grund - begge grunde bliver så for små, den samme gør den nye grund, som også bliver 3,5 meter smallere end retningslinjerne for området. Men ikke nok med det, administrationen fastslår samtidig, at de mange udstykninger kan give problemer med vand i området og f.eks. oversvømmede kældre.

Hvorfor siger et flertal så alligevel ja til en sådan udstykning - svaret blæser i vinden.

Er der overhovedet nogen nedre grænse for hvor små grunde man vil acceptere?

Hvor smalle grunde man vil acceptere?

Er der en grænse for hvor mange naboer der kan gå sammen med hver en lille bid grund?

Skaber det ikke bekymring, når der advares imod risiko for oversvømmede kældre?

Er man ikke bekymret for hvilken præcedens man skaber med en sådan dispensation?

Ovenstående lykkedes det ikke at få svar på under byrådsmødet, måske vil det lykkes her på siden?