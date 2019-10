Muskelsvindfonden kalder Høje-Taastrup Kommune for en sort plet på Danmarkskortet, og formand Simon Toftgaard Jespersen er ikke imponeret over Høje-Taastrup Kommunes reaktion på tre nye principafgørelser fra Ankestyrelsen. Foto: PR

Debat: Har Høje-Taastrup misforstået deres opgave som kommune?

I disse år har jeg med det med at blive overrasket over behandlingen af ældre og mennesker med handicap, når det kommer til både udmeldinger fra og praksis i landets kommuner. En af de kommuner, som vi i Muskelsvindfonden flere gange har rystet på hovedet af, er Høje-Taastrup. Men for nogle uger siden overgik de sig selv.

Formanden for kommunens ældre- og sundhedsudvalg, Helle Koch (K), gik fredag den 13. september ud med en historie i DAGBLADET Roskilde om, at tre nye afgørelser fra Ankestyrelsen kan sprænge kommunens ældrebudget, og at Ankestyrelsen på forkert vis er med til at diktere kommunens serviceniveau.

Til at starte med er jeg nødt til at sige, at der er mange ting her, som Helle Koch og Høje-Taastrup kommune har misforstået. Faktisk ladet det til, at de ikke forstår lovenes formål, og dermed forstår de heller ikke deres opgave som kommune.

Når Høje-Taastrup hævder, at praksis hidtil har været at lade den raske part varetage den slags alene, så er det ikke bare lodret forkert, det er også stærkt problematisk.

Ankestyrelsen slår fast, at alle mennesker i en husstand skal bidrage til de praktiske opgaver, og at raske ægtefæller eller samlevere derfor ikke skal klare alt.

Det kan være problematisk nok at finde kærligheden, når man har et omfattende fysisk handicap, og derfor skal vi ikke lægge en urimelig arbejdsbyrde for samleveren oveni.

Jeg mener, det er almindelig sund fornuft, at man skal kunne leve med en person med handicap, uden at skulle være hjælper selv, og alene klare ALLE praktiske opgaver.

Ankestyrelsen slog allerede i en principafgørelse fra 2013 fast, at opgaver i hjemmet skal deles ligeligt, og sagen lugter derfor af, at kommunen har forsøgt at lave krumspring med en klar ulovlig praksis.

Men denne afgørelse er ikke ny praksis. Har Høje-Taastrup Kommune ikke har været klar over det? Jeg finder det dybt problematisk, at en myndighed som Høje-Taastrup Kommune så åbenlyst har administreret mod gældende lovgivning, og at de først får øjnene op for reglerne nu med hjælp fra Ankestyrelsen.

Den anden sag, som udvalgsformanden finder økonomisk problematisk, handler om madlavning. Kommunen vil gerne kunne henvise mennesker, der ikke er i stand til selv at lave mad, til at modtage færdiglavet mad resten af livet.

Høje-Taastrup kommune glemmer desuden at se på sagen fra menneskets perspektiv: Madlavning er livskvalitet, og socialområdet handler i bund og grund om at hjælpe mennesker, som ikke kan klare alt selv.

Hvis menneskesynet fra Høje-Taastrup vinder frem, så reduceres jeg og andre mennesker med handicap til objekter, der skal hjælpes til at overleve, men som ikke kompenseres til at have samme muligheder som andre.

Jeg er forfærdet ved tanken om, at jeg resten af livet skulle spise færdiglavet mad fra den kommunale leverandør. Forfærdet over ikke at kunne lave mine livretter eller noget romantisk til kæresten, der kommer sent hjem fra arbejde.

Den tredje nye afgørelse, som ifølge Høje-Taastrup Kommune vil sprænge deres budget, handler om støtte efter serviceloven, hvor Ankestyrelsen slår fast, at: »Formålet med at yde støtte efter serviceloven, til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.«

Ikke ulovlig påvirkning

I Høje-Taastrup forsøger de at protestere mod Ankestyrelsens nye afgørelser ved at argumentere for, at der er tale om en ulovlig påvirkning af kommunens servicestandard.

Den køber jeg ikke, men spørger i stedet, om Høje -Taastrup har misforstået deres opgave. Afgørelserne er hverken udtryk for en ny praksis, øgede udgifter for kommunerne eller et øget serviceniveau. De er blot et udtryk for, at kommunen slet og ret skal overholde lovens formål.