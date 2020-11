Debat: Har Byrådet glemt det etablerede Høje-Taastrup?

Venstre i Høje-Taastrup mener det vigtigt, at der sættes fokus på det etablerede Høje-Taastrup. I de seneste år har fokus fra kommunen og Byrådet hovedsageligt været nybyggeri og byudvikling. Et fokus som vi nu håber, kan komme det mere etableret Høje-Taastrup til gode.

Med en stor del tilflyttere til kommunen, mener vi, at der også må komme en del flere skattekroner i kommunekassen. De penge skal bruges på bl.a. opgradering af eksisterende skoler i kommunen. Vi tror, at der sidder nogle borgere i kommunen med en følelse af, at det nye læringshus i Nærheden får både meget opmærksomhed og mange penge. Venstre mener, at tiden er moden til, at man tilgodeser de borgere, der har boet i kommunen i mange år.