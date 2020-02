Erik B. N. Sørensen er skuffet over borgmesterens udmeldinger om Hakkemosen. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Hakkemosens fremtid: Kan naturen ikke betegnes som fritidsområde?

Af Erik B. N. Sørensen, Bygaden 42, 2630 Taastrup

Det var skuffende, men ikke overraskende at læse indlægget om Hakkemosens fremtid i Lokalavisen Taastrup den 11. Februar 2020.

Skuffende, da Høje-Taastrup i forvejen er niendesidst i seneste måling af kommunernes naturkapital, og man ikke derfor ønsker at udnytte Hakkemosen til at forbedre denne placering.

For det kan godt være, at området er udlagt til regionalt fritidsområde. Men når man så ser, hører og oplever, hvor mange mennesker der i dag søger naturen i deres fritid. Så er naturen vel også at betegne som et fritidsområde, når der blot er søer, skov og dyreliv?

Samtidig udgør naturen også, som redegjort for på mødet i Medborgerhuset, en væsentlig kilde til at rense luften for CO2, berige børn og voksne med oplevelser og være en del af et aktivt liv.

Overraskende, da borgmesteren henviser til et begrundet håb om plantning af skov øst for Holbæk-motorvejen. Mig bekendt løber Holbæk-motorvejen gennem Høje-Taastrup Kommune fra øst til vest, så her må borgmesteren henvise til den halve million træer man vil plante i Albertslund Kommune.

Overraskende, at borgmesteren på den måde henviser borgerne i kommunen til nabokommunen, hvis de ønsker bynær natur.

Men det ligger jo godt i tråd med den ihærdighed borgmesteren har med at bygge tusindvis af m2 nye boliger og erhverv. Altså igen mere fokus på at få borgere og erhverv til kommunen. I stedet for at fokuserer på at gøre forholdene bedre for dem, der allerede bor i kommunen.

Men vi kan jo bare flytte til Albertslund.

De ligger da også 69 placeringer bedre i måling af kommunernes naturkapital end Høje-Taastrup. Så det kunne da være. Hvem ved?