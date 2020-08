Lis Gantzhorn er kommet i Regnbuehuset i seks år og håber, at huset vil bestå. Foto: Privat

Debat: Håber at Regnbuehuset overlever

Det er med stor tristhed og vemod, at jeg har modtaget nyheden om at Regnbuehuset på Østerparken 13 i Taastrup er lukningstruet.

Regnbuehuset er et arbejdsfællesskab for psykisk sårbare mennesker med forskellige lidelser og udfordringer. Skrøbelige individer, ofte med tunge livsbagager. I Regnbuehuset får de anerkendelse, udvikling, glæde, små kærlige skub, tryghed - og meget andet godt!

I seks år er jeg nu selv kommet regelmæssigt i Regnbuehuset, Jeg startede i 2014 som kontanthjælpsmodtager, stærkt plaget af angst og usikkerhed, og efter jeg fik tilkendt førtidspension, er jeg fortsat med at komme i huset, og har i den grad nydt godt af et fremragende og kvalificeret personale, som har mødt mig med omsorg, anerkendelse, smil og forståelse for den person, jeg er.