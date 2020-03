Stig Günther mener, at Høje-Taastrup Kommune har brug for mere natur. Foto: Søren Schaadt Larsen

Debat: Green-washing er nået til Høje-Taastrup

22. marts 2020
Af Stig Günther, Sparrebro 4, 2640 Hedehusene

Det er selvsagt meget brugt i disse tider, hvor alle gerne vil give udtryk for at gøre det rigtige. Men oftest brugt af virksomheder. Jeg har dog lagt mærke til at Høje-Taastrup Kommune - og herunder Michael Ziegler - bevidst prøver at gøre kommunen grønnere, end den er.

Ganske vist er kommunen en såkaldt klima-Kommune, som gør meget for at nedbringe sit CO2. Men det er i høj grad en skrivebordsøvelse med en masse udregninger, der med garanti ikke kan mærkes af indbyggerne i kommunen. Hvad vi derimod kan mærke og se, er naturen i kommunen, eller manglen på samme.

Flere steder har jeg på skrift set et slogan der lyder noget i den stil: »Høje-Taastrup Kommune, tæt på det hele - også på naturen«.

Eller denne her »70 procent af Høje-Taastrup er natur og grønne områder«.

Senest ved en høring vedrørende skovrejsning, hvor Michael Ziegler gentog, at 70 procent af kommunen var grøn. Her rejste jeg mig og spurgte, om ikke han havde regnet landbrugsarealerne med her?

Det var han mand nok til at indrømme, men det viser bare, at han er fuldt bevidst om den Green-washing, han dermed er skyld i.

Landbruget i kommunen er nemlig domineret af konventionelt landbrug, der sprøjter gift og kunstgøder store marker med enkeltafgrøder. Ingen med bare den mindste forstand på natur vil kalde disse marker for natur eller for grønne områder.

Der er absolut intet natur over sådan en sprøjtet mark. Selv bierne i sådan et område har det værre end bierne inde midt i København, fordi sprøjtegiften gør mere skade på dem end luftforureningen i storbyen.

For et par år siden lavede Aarhus Universitet for Danmarks Naturfredningsforening en oversigt over, hvor godt naturen havde det i de forskellige kommuner.

Kommunerne blev delt ind i tre klasser, og Høje-Taastrup havnede i nederste klasse med 14 point ud af 100 mulige. Går man ind på biodiversitet.nu, kan man se at Høje-Taastrup ligger som nummer 90 ud af 98 kommuner i Danmark, når det handler om natur.

Tilmed så ligger meget af den smule natur, vi reelt har i kommunen, helt tæt på motorvej, hvilket ikke gør den særlig attraktiv at besøge pga. støj og luftforurening.

Som borger efterlyser jeg derfor et langt større fokus på at få mere natur i kommunen. Men desværre kan jeg se, at Michael Ziegler og resten af byrådets største ønske er endnu en motorvej, som kan skære igennem den sidste rest af natur, vi har tilbage. Kunne man i det mindste ikke være ærlig og sige, at naturen ragede dem en høstblomst i stedet for at pynte sig med lånte fjer og prale med sin »grønne« kommune.