Det bør være lovpligtigt at registrere hjertestartere - og de bør være tilgængelig for alle, mener debattøren.

Debat: Gør hjertestarter-registrering lovpligtig

Derfor bør Folketinget skride til lovgivning. Der skal være pligt til at registrere hjertestartere med præcis placering og hjertestarterne skal placeres, så de er tilgængelige for alle medmindre der kan angives en rigtig god grund til, hvorfor det ikke skal være tilfældet.

På den måde er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kan øge antallet af patienter, der overlever et hjertestop betydeligt i forhold til de nuværende 16 procent. Alle har fortjent en chance for at overleve et hjertestop!