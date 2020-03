Helle Koch (K), formand for ældre- og sundhedsudvalget, maner misforståelse i jorden, om at der ikke længere skulle være genoptræning på Sundhedscenter Espens Vænge. Det skal der, fastslår udvalgsformanden, der her står sammen med Espens Vænges leder Konny Riising (tv.). Foto: Kasper Ellesøe

Debat: Genoptræning på sundhedscenter bliver ikke ødelagt eller udhulet

Taastrup - 26. marts 2020 kl. 05:54 Af Helle Koch (K), formand for ældre- og sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Skal der ikke længere være genoptræning på Espens Vænge?«

Sådan lød et spørgsmål til borgmesteren fra en af de fremmødte til Ældre Sagens årsmøde den 7, marts.

Både Michael Ziegler og jeg er blevet mødt med det spørgsmål flere gange, efter at flertallet i byrådet i januar valgte at sende genoptræning af knæ i udbud.

Og det bunder i en misforståelse, og den vil jeg gøre op med her.

Jo! Der skal fortsat være genoptræning på Sundhedscenter Espens Vænge - også af knæ.

Espens Vænge står i dag for al genoptræning efter både sundhedsloven og serviceloven, og det gør det dygtige personale aldeles fremragende.

Faktisk ligger tilfredsheden blandt brugerne af Espens Vænge på omkring 95 procent, og det er rigtig flot.

Når vi fra flertallets side alligevel vælger at udbyde knæområdet, så handler det om at yde kommunens borgere den ekstra service, at de, som måtte ønske det, får mulighed for at vælge en privat leverandør.

Der kan være forskellige årsager til, at man ønsker en privat leverandør, fx kan den private leverandør have åbningstider, som harmonerer bedre med ens arbejdstider.

Knæområdet er et afgrænset og forholdsvis ukompliceret område, og vi har fra flertallets side tiltro til, at de private fysioterapeuter kan levere en lige så fin genoptræning, og hvem ved, måske kan det endda føre til optimerede arbejdsgange og øget fokus på kvalitet hos både offentlig og privat leverandør.

Så når oppositionen forsøger at male et skræmmebillede af, at nu bliver genoptræningen på Espens Vænge nedlagt/udhulet/ødelagt, så er det simpelthen ikke rigtigt.

Høje-Taastrup Kommune bruger omkring 12.000.000 kroner årligt på træningsområdet, og knæudbuddet har en skønnet værdi på omkring 125.000 årligt, hvilket svarer til én procent af det samlede budget.

Jeg håber, at det lykkes os at finde en privat leverandør, som kan leve op til kravene i udbuddet, og jeg er på ingen måde bekymret for Espens Vænges fremtid.