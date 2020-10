Debat: Genbrug går for langsomt

Som en af de første kommuner i Europa har Høje-Taastrup Kommune underskrevet en ny aftale om at udnytte jordens ressourcer bedre - lokalt med et særligt fokus på at genanvende byggematerialer og jord fra større bygge- og anlægsprojekter. Det kommenterer et regionsrådsmedlem på. Byggematerialer bliver allerede i dag genbrugt i Høje-Taastrup Kommune - blandt andet genbruges noget af betonen fra nedrivningen i Taastrupgaard til underlag til veje i den nye bydel Høje Taastrup C. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen