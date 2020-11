Debattøren er glad for udvidelsen af Hedehusene Apotek, som tegner godt for byens fremtid.

Debat: Gang i butikslivet på Hovedgaden

Hvor er det bare helt fantastisk positivt, at den ambitiøse byudvikling i Nærheden nu resulterer i konkrete satsninger fra detailhandelen. For nylig åbnede en spritny SuperBrugs i Nærheden, og nu har apotekeren på Hovedgaden i Hedehusene investeret millioner i en ny og langt større forretning. Stort tillykke både til ham og til byen med det.

I seneste udgave af Lokalavisen udtaler apotekeren blandt andet, at »med alt det, der sker i Nærheden, så tror jeg på fremtiden for Hedehusene, og den vil vi gerne være en del af. Jeg tror, at demografien i byen vil ændre sig med de mange nye tilflyttere, og jeg er ikke i tvivl om, at også butikslivet nok skal blomstre«.