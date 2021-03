Liberal Alliance foreslår, at man gennemgår lokalplanerne og fjerner eventuelle regler, der står i vejen for at få flere solceller på tagene. Foto: Thomas Olsen

Debat: Gamle lokalplaner må ikke spænde ben for den grønne omstilling

Taastrup - 19. marts 2021 kl. 12:07 Af Laurits Dalby, kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

I et læserbrev i Lokalavisen Taastrup argumenterer Knud Anker Iversen fra Dansk Naturfredningsforening for, at der skal installeres mange flere solceller på byens tage frem for i store markanlæg sådan som Høje-Taastrup Kommunes klimaplan for 2030 lægger op til.

I Liberal Alliance er vi enige i, at vi i videst muligt omfang skal forsøge at udnytte de tagarealer, der er tilgængelige i byen, inden der udtages flere landarealer til store solcelleanlæg. I takt med at vi også i Høje-Taastrup Kommune skal indfri målsætningen om 70 procent mindre CO2 udledning i 2030 sammenlignet med 1990, bør vi starte med de lavthængende frugter i forhold til at dreje vores kommune i en grønnere retning. Derfor foreslår vi i Liberal Alliance, at man gennemgår kommunens lokalplaner for at fjerne nogle af de regler, som står i vejen for, at virksomheder og boligselskaber må opsætte solcelleanlæg på deres tagarealer, hvis de selv ønsker det.

Flere af de eksisterende lokalplaner i Høje-Taastrup Kommune har ikke været igennem en gennemgående modernisering i næsten 70 år. I samme periode har de teknologiske fremskridt indenfor solcelleanlæg været enorme. Energiudvindingen pr. kvadratmeter solcelleanlæg er steget eksponentielt, samtidigt med at det æstetiske udseende af anlæggene også er blevet markant forbedret og dermed bedre kan tilpasses til det eksisterende udseende for de bygninger, de installeres på.

En modernisering af lokalplanerne kan derfor være med til at gøre det lettere for erhvervsdrivende og private at deltage mere aktivt i den grønne omstilling. Til glæde for borgerne, for klimaet og for biodiversiteten i Høje-Taastrup Kommune.