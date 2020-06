Debattøren opfordrer til at man søger om at få Hedehusene Skole gjort bevaringsværdig eller fredet. Foto: Lisbeth Jansen

Debat: Gå efter fredning af Hedehusene Skole

I kvæler jeres egen sag.

Hvis I gerne vil have en lille chance for at bevare den gamle del af Hedehusene Skole og i gerne vil have mange til at sympatisere med jeres ønske, som så mange andre i den vestlige del af Høje-Taastrup kommune gerne vil, så bliver I nødt til at køre det straight upolitisk. Det vil jeg opfordre jer til.