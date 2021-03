Debattøren opfordrer borgerne i Høje-Taastrup Kommune til at støtte de frivillige foreninger, der er hårdt ramt af corona-restriktionerne. Foto: Anders Ole Olsen

Artiklen: Debat: Frivillige foreninger bløder - Det er nu de har brug for jeres hjælp

Debat: Frivillige foreninger bløder - Det er nu de har brug for jeres hjælp

Af Ilknur Kekec Coban, byrådskandidat for Radikale Venstre

Hvis der er noget, Danmark er kendt for, så er det et stærkt civilsamfund, som er fyldt med sociale fællesskaber, samt er med til at skabe bro ind til det danske samfund.