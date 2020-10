Esat Sentürk og hans partifælle i Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen mener, at der skal være en fritidsklub i Taastrupgaard. Foto: Thomas Olsen

Debat: Fritidsklub i Taastrupgaard kan skabe mere tryghed

Taastrup - 09. oktober 2020 kl. 06:26 Af Esat Sentürk (R), Byrådsmedlem i Høje-Taastrup og Sofie Carsten Nielsen (R), Medlem af Folketinget Kontakt redaktionen

Coronakrisen er en fremkaldervæske, hvor det som i forvejen ikke giver mening, bliver endnu mere meningsløst. Med coronakrisen er især job i servicebranchen ramt.

Andelen af beskæftigede i servicejob er større i udsatte boligområder. Derfor risikerer flere boligområder over hele landet og få stemplet hård ghetto på grund af ghettopakken, som VLAK, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti vedtog nogle år tilbage.

Det vil resultere i nedrivninger, genhusning af beboere og frasalg til private. Ligesom det har gjort i Taastrupgaard og Gadehavegård. Det er vi modstandere af i Radikale Venstre.

Selvom fysiske forandringer kan være med til at skabe mere blandede boligområder, kan de aldrig stå alene. Der er stadig reelle problemer, og det vil der også være, når håndværkerne er færdige med bygge om i Taastrupgaard og Gadehavegård.

Vi løser dem ikke ved symbolpolitik eller symptombehandling, men ved at gå til problemets rod og fjerne årsager. Med rigtige løsninger på virkelige problemer.

Derfor sætter vi i Radikale Venstre det mål, at alle unge i alderen 16-18 år, som bor i et af de 28 boligområder, der er på ghettolisten, skal være i gang med uddannelse, job eller have et fritidsjob. Samtidig foreslår vi en fritidsjobsgaranti for de 13-16-årige i udsatte boligområder.

Vi er klar til at sætte hele vores parti i gang for at få det ske. Fra folketingsgruppe til kommunalvalgte vil vi kæmpe for at gøre denne målsætning til virkelighed. For vi ønsker, at alle i Danmark skal være trygge og have noget meningsfyldt at stå op til.

Konkret foreslår vi i Høje Taastrup, at der oprettes et tilbud om fritidsklub for de 10-14 årige i Taastrupgaard. Børnene i byens mest udsatte område har ikke adgang til et klubtilbud liggende nær deres skole - ligesom deres jævnaldrende har. De mangler et trygt, lærende og nærværende fritidstilbud, hvor de kan udvikle stærke fællesskaber og interesser.

De er efterladt til hænge ud på gaden eller i hjemmet. Det er hverken ordentligt, rimeligt eller klogt, at de 10-14-årige i Taastrupgaard ikke har en fritidsklub i nærheden. Vi risikerer at reproducere problemer i området - og det er dyrt på længere sigt. Fordi forældre i Taastrupgaard typisk mangler midler til at betale for klubtilbuddet, er det afgørende, at der ikke er egenbetaling.

For vi løser ikke problemerne ved at kalde nogle indvandrerdrenge. Vi løser heller ikke noget ved at rykke boligområder på en liste med navnet ghetto og så siden hen rive huse ned, frasælge og bygge om.

Blandt unge mellem 16 og 18 år er der cirka 5 procent på landsplan, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. I de udsatte boligområder på den såkaldte ghettoliste er der dobbelt så mange. Men omsat til mennesker, vil det dreje sig om omtrent 300. Det er en overkommelig opgave, som vi kan løse, hvis vi smøger ærmerne op.

Vi skal i gang med fritidsjob, med talentudvikling ved at investere i at samle unge op med fravær i stedet for at skubbe dem væk med straf. Og vi vil opsøge flere idéer og muligheder i samarbejde med alle dem, der vil fra beboere, erhvervsliv, partier, organisationer, politi, skoler og ildsjæle.

Vi er overbeviste om, at ægte tryghed kommer af at forebygge fremfor at symptombehandle. At ægte muligheder kommer af at blive hjulpet fremfor straffet. At Danmark bliver stærkere ved, at vi får flere med i fællesskabet fremfor at holde dem ude.