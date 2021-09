Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup foreslår en ændring til kommunens madpolitik. Foto: Thomas Olsen

Debat: Fremmed madkultur skal ikke erstatte dansk madkultur

Taastrup - 19. september 2021 kl. 12:15 Af Lars Prier (DF), 1. viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

I Høje-Taastrup Kommune er det vedtaget, at det er de enkelte forældrebestyrelser i institutionerne, som bestemmer, om svinekød skal indgå i de daglige menuer.

Det betyder her i kommunen, at 8 ud af 33 institutioner slet ikke serverer svinekød, og at 7 institutioner kun serverer svinekød i forbindelse med højtiderne.

Det er naturligvis ikke Dansk Folkepartis holdning, at alle børn skal tvinges til at spise svinekød, men vi finder det mere end problematisk, når en institution af den ene eller anden årsag fuldstændig fratager børn retten til at spise helt almindelig traditionel kost, hvor svinekød af og til indgår - helt uacceptabelt er det, hvis man træffer beslutningen på baggrund af religiøse krav.

Dansk Folkeparti har tidligere bragt problemstillingen op, for vi mener stadig, at beslutningen om at overlade opgaven til de enkelte forældrebestyrelser, er en for byrådet nem måde at undgå at skulle tage stilling til dette problem, som for mange kan synes svært at tale om, da det udfordrer elementer i både Islam og Jødedommen, hvor svinekød ikke må spises.

Dansk Folkeparti har den holdning, at et barn i en dansk institution skal have muligheden for at få serveret traditionel dansk mad, ligesom et barn skal have muligheden for at få serveret mad, hvori der ikke indgår halal-slagtet kød.

Kunne man forestille sig byrådet acceptere, hvis otte institutioners forældrebestyrelser havde vedtaget ikke at servere halal-kød, hvis der var et mindretal af muslimske eller jødiske børn i institutionerne? Jeg tror det næppe.

Derfor ønsker Dansk Folkeparti følgende tekst føjet til kommunens madpolitik, som de enkelte institutioner og forældrebestyrelser skal holde sig indenfor :

»Ved udarbejdelse af kostplaner og menuer på Høje-Taastrup Kommunes institutioner, skal det være en rettesnor, at fremmed madkultur skal opfattes som et supplement til - ikke erstatning for - dansk madkultur. Hensynet til fremmede kulturer må ikke hindre, at der serveres traditionelle danske retter.«