Debat: Forslag til byrådet: Døgnåben genbrugsplads

I Ren By initiativet har vi flere gange oplevet at der lå store bunker af affald, som bar præg af at et flyttelæs var tømt ud.

Vi har hørt et eksempel på at folk har ryddet ud i en lejlighed, og så ikke har nået på Lervangen inden kl. 18 og så - i desperation - har tømt bilen i naturen.

Lige nøjagtig disse tilfælde ville vi kunne undgå hvis genbrugspladsen blev åben i døgndrift. Det kan lade sig gøre uden større omkostninger idet der nok skal investeres i lidt mere digital overvågning og et styret adgangssystem som man kender det fra andre kommuner der har døgnåbent. Erfaringen andre steder fra er at det fungerer fint.