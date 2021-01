Kenn Patrick Petersson og Irina Bjørnø fra Alternativet i Høje-Taastrup foreslår, at genbrug af byggematerialer på Lervangen gøres muligt. Foto: PR

Debat: Forslag: Genbrug byggematerialer

Taastrup - 06. januar 2021 kl. 16:14 Af Irina Bjørnø og Ken Patrick Petersson, Byrådskandidater for Alternativet Kontakt redaktionen

Kommunens klimaplan er nu til høring frem til den 27. januar. Der ligger et udspil på kommunens hjemmeside med flere gode ideer. Allerede den 7. januar kl. 19 vil der digitalt være mulighed for at blive præsenteret for kommunens visioner. Læs mere på www.htk.dk/klima.

I Alternativet vil vi gøre brug af denne høringsret især i forhold til et punkt, vi mener, der skal gøres meget mere ud af - nemlig cirkulær økonomi. Ud over at klodens råstoffer er begrænsede har brugen af dem også stor klimamæssig effekt.

Konkret foreslår vi bl.a. at den - gennem snart 20 år - tomme blå administrationsbygning på Lervangen bruges som et afsæt for iværksættere, der vil gøre brug af nogle af de råstoffer der indleveres på genbrugspladsen.

Vi foreslår at der skal laves et særlig byggegenbrugsmarked hvor overskydende byggematerialer fra private og håndværkere kan indleveres så de kan komme andre til gode.

Kommunen skal i egen praksis prioritere genbrug i indkøb og i forhold til at genbruge inventar fra det gamle rådhus i det nye rådhus.

Vi har en vision om at vi skal arbejde hen mod at fraktionen 'småt brændbart' skal være afskaffet inden 2032.

Der er garanteret mange flere ideer til at gøre noget godt for klimaet i Høje-Taastrup. Vi vil opfordre til at alle de gode ideer kommer frem.