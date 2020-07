Lokal folketingskandidat tror på, at hjemmearbejde vinder mere indpas og at virksomhederne skal have noget ud af at investere i hjemmearbejdspladser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Forslag: Afskriv hjemmearbejdspladsen straks

Taastrup - 06. juli 2020 kl. 06:46 Af Lennart Hartmann Nielsen (V), folketingskandidat i Taastrup-kredsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemmearbejde har været hverdagen for rigtig mange danskere de seneste måneder. For mange private virksomheder har det ført til større produktivitet, og der er med sikkerhed mange virksomheder, der fremover vil give deres ansatte mulighed for at arbejde hjemme.

Jeg mener, at disse fordele skal bibeholdes for virksomhederne, men med bedre kontorforhold for medarbejderne. Virksomhederne bør derfor have mulighed for straksafskrivning af medarbejderes hjemmearbejdsplads.

Vi har set mange indslag, som viser, at den enkelte medarbejder også oplever mange goder ved at arbejde hjemmefra. Der er mindre transporttid, mere tid med familien og generelt mindre stress. Men langt de færreste har de optimale betingelser for hjemmearbejde, og det resulterer i dårlig ryg, musearm eller andre følgeskader.

For at undgå dette vil det optimale være, at medarbejdernes hjemmearbejdsplads har samme ergonomiske standard og kvalitet, som dem de normalt har på arbejdspladserne. Det betyder fx adgang til kontorstol, et ordentligt skrivebord og computerskærme.

Jeg vil derfor foreslå, at der hurtigt udarbejdes muligheder for, at virksomhederne kan trække investeringer i hjemmearbejdspladser fra med det samme. Det vil være en god investering i medarbejdernes trivsel og sundhed og opretholde den høje produktivitet for virksomhederne.