Debattøren mener, at forældre selv skal have lov at vælge om deres børn skal i en privat eller offentlig daginstitution. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forbuddet mod private daginstitutioner er et forbud mod en bedre start på livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forbuddet mod private daginstitutioner er et forbud mod en bedre start på livet

Taastrup - 06. januar 2021 kl. 06:40 Af Danny Malkowski, spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Børn og familier er ikke ens, har aldrig været det og bliver det heller aldrig.

Derfor er både de selvejende og private skoler og daginstitutioner vigtige for, at så mange børn og familier som muligt kan finde lige netop dét tilbud, som passer til dem og giver deres børn den bedst mulige start på livet.

Desværre deler den socialdemokratiske regering ikke dette synspunkt. Med den nyligt indgåede politiske aftale om vuggestuer og børnehaver har regeringen sammen med Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre afskaffet muligheden for at danne nye private daginstitutioner, som historisk set har bidraget til et bredt og varieret udbud af pasningsmuligheder. Og det går i sidste ende ud over børnene.

I Danmark har de offentlige vuggestuer og børnehaver traditionelt set været flest og fyldt mest, suppleret med private eller selvejende institutioner, der ofte har tilbudt noget andet end det, de offentlige har været i stand til.

En anden pædagogisk filosofi, en anden placering, andre åbningstider. Derfor har de også været flittigt brugt af de familier, som har haft andre behov end dem, som de offentlige pasningstilbud kan opfylde. Fordi forældrene har vurderet, at det er det bedste for deres børn.

Men fremover kan nyoprettede daginstitutioner kun vælge at organisere sig som selvejende institutioner. Det er dermed ikke længere muligt at starte en privat vuggestue eller børnehave såsom den meget populære Budstikken, der er Høje-Taastrup kommunes eneste private børnehave.

Aftaleteksten indeholder ikke ét eneste ord om, hvordan dette forbud mod nye, private daginstitutioner skal give børnene en bedre hverdag, en bedre start på livet eller hvordan forbuddet bidrager til at gøre Danmark til »det bedste land i verden at være barn i«, som partierne bag aftalen ellers med vanlig politiker-selvtillid, postulerer i de første linjer af aftaleteksten. Der er da heller intet, der tyder på, at forbuddet bidrager med andet end ideologisk funderet ensretning af daginstitutionsområdet.

»Som forældre skal man træffe den beslutning, der er bedst for ens barn«, sagde Mette Frederiksen, da hun i 2010 valgte den lokale folkeskole fra og en privatskole til. Det udsagn tror jeg, de fleste forældre kan nikke genkendende til. Det samme kan de nok til Pia Olsen Dyhrs kommentar fra september 2020, da hun ligesom Mette Frederiksen valgte de offentlige skoler fra og de private til:

»Jeg er mor først. Derefter politiker.«

Sådan er det gerne, når ens ideologi er i konflikt med forældre-rollen.

Jeg er far først. Derefter politiker - liberal politiker. Derfor mener jeg også, at forældre skal have muligheden for at vælge lige præcis de løsninger, de mener er bedst til netop deres børn. Og jeg vil slet ikke blande mig i, om det så er at passe deres egne børn hjemme, eller om forældrene vælger en privat eller offentlig daginstitution. Det må de helt selv bestemme for deres børn er hverken kommunens eller statens ejendom.

Men det mener »Børnenes statsminister«, den socialdemokratiske Børne- og undervisningsminister og ordførerne fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre altså ikke.

Forældre må ikke længere træffe de beslutninger, der er bedst for deres børn. Vi er stadig mange som savner en saglig forklaring på hvorfor.