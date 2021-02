Liberal Alliances spidskandidat til kommunalvalget i efteråret, Danny Malkowski, mener at forældre skal have kompensation, hvis de holder deres barn hjemme fra daginstitution. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Forældre bør kompenseres, hvis børnene holdes hjemme

Taastrup - 08. februar 2021 kl. 07:17 Af Danny Malkowski, spidskandidat for Liberal Alliance i Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Det er nu muligt at slippe for egenbetalingen i Gladsaxe, Rødovre, Frederiksberg og Københavns Kommune, hvis man som forældre vælger at følge regeringens anbefalinger og passer sine børn hjemme, når det er muligt.

I Liberal Alliance mener vi, at Høje-Taastrup kommune bør indføre den samme ordning. Dels fordi det er rimeligt, at man ikke betaler for et tilbud, man ikke bruger, men også fordi det øger incitamentet til at holde sine børn hjemme de næste uger, hvilket kan lette presset i vores daginstitutioner og på smittetallet.

Samtidigt mener vi også, at forældre bør blive kompenseret for et beløb svarende til egenbetalingen for de fire uger, hvor alle daginstitutionerne var lukket helt ned fra 16. marts til 15. april 2020. Her var forældre tvunget til at fortsætte med egenbetalingerne, selvom det ikke var muligt at få børnene passet.

En sådan kompensation har man senest vedtaget i Køge Kommune ifm. budgettet for 2021.

Vi håber, at Regeringen i sidste ende vil kompensere kommunerne for udgifterne hertil. Men indtil det er tilfældet, må kommunen selv finansiere ordningen. Et forsigtigt skøn er, at ordningerne vil koste cirka 5 millioner kroner for henholdsvis 2020 og 2021, hvis man sammenligner med den samme ordning i Køge Kommune og justerer for Høje-Taastrups befolkningstal.

Heldigvis er Høje-Taastrup kommune en veldreven kommune med styr på økonomien. Da der tilmed ikke er tale om en permanent årlig merudgift, mener vi, at kommunens økonomi godt kan bære de ekstraordinære udgifter uden at det kræver besparelser i daginstitutionerne.

Høje-Taastrup kommune er pt. én af de kommuner med det højeste smittetryk i Danmark målt pr. 100.000 indbyggere. Kompensationen vil derfor potentielt kunne have en stor betydning for at bekæmpe smittetrykket lokalt.

Samtidigt vil tiltaget også medføre, at der ikke er det samme behov for at tilkalde vikarer som kommunen pt. gør i sine bestræbelser på at holde daginstitutionerne åbne.

Det er for eksempel tilfældet, når børnene skal inddeles i mindre grupper end normalt, hvilket kræver mere personale, eller når personale hjemsendes og må isolere sig på grund af smitte. Besparelsen på vikarer vil derfor være med til at reducere omkostningerne til ordningen.