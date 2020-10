Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune er ikke helt enig i de ting, der er sket på beskæftigelsesområdet, der blandt andet dækker jobcenteret, i uge 41. Foto: Kasper Ellesøe

Debat: Fjern jobcentrenes rigide regler

Taastrup - 26. oktober 2020 kl. 05:42 Af Steffen Mølgaard Jensen (K), Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Uge 41 var en dårlig uge for nedslidte ledige. Tirsdag åbnede Folketinget, og statsministeren lancerede i den forbindelse et opgør med de mange rigide regler, som kommunerne er pålagt. Det er i sig selv fint. Jeg kunne bare godt have ønsket mig, at man i samme omgang havde haft modet til også at lade beskæftigelsesområdet være omfattet.

Som formand for arbejdsmarkedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune oplever jeg konstant, hvordan rigide regler fastlagt i Folketinget er en hæmsko for at levere en indsats, der er målrettet den enkelte.

Det kan være den nyledige, der er mellem jobs, og har et job på hånden, men som fortsat skal søge andre stillinger. Det kan dog også være den mere udsatte ledige med komplekse udfordringer, hvor en række procedurer og regler skal følges, men hvor det ikke ligefrem er fremmende.

Covid-19 har betydet, at vi har fået mange erfaringer med, hvordan man mere fleksibelt kan tilrettelægge mødet med den ledige. Desværre gør de mange regler, at vi ikke må omsætte disse erfaring. Det er ærgerligt, da jeg tror, at vi kan få et bedre møde med den enkelte, hvis rammerne er mere fleksible.

Det ærgrer mig grundlæggende, at vi i vores beskæftigelsesindsats ikke kan tage afsæt i den enkelte lediges situation, men at vi skal møde de ledige med en tjekliste og følge et lovfastsat program.

Ærligt talt kender jeg ikke et område, som kunne trænge mere til grundlæggende regelforenklinger end beskæftigelsesområdet. Regeringen har åbenbart ikke modet til at levere på den dagsorden.

Ret til tidlig Arne-pension Skuffelsen over regeringens beskæftigelsespolitik blev dog større, da der lørdag inden efterårsferien landede en aftale om tidlig ret til Arne-pension. Det er en pension for de få, og regningen skal blandt andet betales af nedslidte ledige.

Arne-pension gives kun, hvis man har været lang tid på arbejdsmarkedet - det har altså intet med nedslidte at gøre. Det er mig ubegribeligt, at man ikke prioriterer udsatte ledige over sunde og raske mennesker, som alene har været lang tid på arbejdsmarkedet.

Men at udsatte ligefrem skal bidrage til at betale Arne-pensionen - det er mig en gåde. Arne-pensionen skal nemlig finansieres ved, at man sparer 1,1 mia. kr. i jobcentrene, hvis primære opgave i dag er at hjælpe udsatte ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er den indsats, som der nu skal bespares. Hvordan vides ikke - det venter man til 2021 med at finde ud af, men for mig at se kan det ikke andet end at påvirke vores indsats for, at også udsatte ledige skal blive en del af at arbejdsfællesskab - enten på fuld- eller deltid.

Nogle vil måske indføre, at regeringen også arbejder på at ændre på ressourceforløbene. En dagsorden jeg er enig i. Vi vil gerne have mere kvalitet i ressourceforløbene.

Forhandlingerne er i gang i Beskæftigelsesministeriet, men hvis man ser nærmere på det udgangspunkt for forhandlingerne, som regeringen har lagt frem, så tyder det på en spareøvelse forklædt med flotte ord. F.eks. vil man indføre en indsatsgaranti, som skal finansieres ved at spare på indsatserne. Det virker mildest talt kontraproduktivt.

Jeg ønsker for alle mennesker, at de kan have et meningsfuldt arbejde at stå op til. I uge 41 tog regeringen et skridt i den modsatte retning.