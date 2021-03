Debattøren mener, at Høje-Taastrup Kommune bør have et hospice. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et hospice vil gavne borgerne kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et hospice vil gavne borgerne kommunen

Taastrup - 22. marts 2021 kl. 11:33 Af Inge Jacobsen, bygaden 3C, 2630 Taastrup Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup Kommune bliver i de kommende år en storkommune, og jeg er ikke i tvivl om, at et hospice vil gavne mange borgere med særlig behov for pleje og omsorg.

I den nye kræftplan indgår hospice og udgående hospice team.

Det er derfor vigtigt, at Høje Taastrup Kommune er på forkant med denne opgave.

At etablere et hospice i Høje Taastrup kommune vil være et samarbejde mellem Region, en Fond og Høje Taastrup kommune.

Jeg har kontaktet samarbejdspartnerne for at påvirke/ igangsætte et byggeri af hospice i Høje Taastrup kommune, og alle er positiv indstillet.

Derfor er mit spørgsmål til Michael Ziegler og byrådet, hvordan kommer vi videre?

Udarbejd en lokalplan og gør det muligt at etablere et hospice.