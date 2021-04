Debat: Et hospice giver god mening

Kære Inge Jacobsen I dit debatindlæg bragt i Dagbladet den 17. marts efterspørger du hjælp til at komme videre i forhold til at etablere et hospice. Tak for din interesse og engagement i at få et hospice etableret, da mange alvorligt syge her vil kunne få en værdig afslutning i trygge rammer sammen med deres pårørende. Flere efterspørger hjemmehospice, så det giver bestemt god mening.

At etablere et hospice kræver imidlertid involvering af flere parter bl.a. regionerne, som betaler for driften. Som jeg har skrevet til dig tidligere, så er vi meget interesserede i at gå i dialog, det har vi også kommunikeret til Region Hovedstaden. Som kommune kan vi fx være behjælpelige med at udarbejde en lokalplan, og dette gør vi rigtig gerne, hvis der er et realiserbart projekt. Jeg har et møde med en interesseret samarbejdspartner her i foråret, og jeg er meget åben for at drøfte mulige løsninger her.