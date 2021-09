Debattøren svarer på et indlæg om den såkaldte »Arne-pension«. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Debat: Er det et godt forslag at spare op mod 20 millioner kroner på jobcentrene?

Taastrup - 22. september 2021 kl. 11:39 Af Peter Faarbæk (S), borgmesterkandidat i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

For nylig kunne man læse at Steffen Mølgaard Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget, beklage, at en lille del af regningen for at sikre, at de, der et helt liv at været på arbejdsmarkedet i som oftest hårde fysiske jobs, nu kunne trække sig lidt tidligere tilbage end ellers, og dermed stadig håb om et par gode år som pensionist.

Det, synes jeg, naturligvis også er ærgerligt, herunder ikke mindst at det er ungeindsatsen, der er fokus på.

I den forbindelse er det dog værd at bemærke, at vi har en række muligheder for selv at løfte en særlig indsats målrettet de unge.

Jeg synes til gengæld, at det er påfaldende, at Steffen Mølgaard Jensen beklager denne besparelse på cirka tre millioner kroner for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende, imens hans eget parti på Christiansborg på samme tidspunkt har foreslået samlede besparelser på jobcentrene, der er fem-seks gange større og dermed ville betyde besparelser på 15-20 millioner kroner for Høje-Taastrup kommune.

Mener Steffen Mølgaard Jensen, at det er et godt forslag? Eller ville det betyde, at vi ville være endnu dårligere til at hjælpe arbejdsløse og sygedagpengemodtagere, end tilfældet er i dag?