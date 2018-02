Socialdemokraternes Hugo Hammel frygter, at beredskabet i Høje-Taastrup Kommune vil blive svækket i fremtiden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: En sort dag for vores beredskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En sort dag for vores beredskab

Taastrup - 10. februar 2018 kl. 18:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hugo Hammel (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Den 30. januar blev desværre som frygtet en sort dag for vores beredskab her i Høje-Taastrup kommune.

Borgmesteren og hans borgerlige flertal har stemt for en ny dimensioneringsplan, som svækker vores brand og redningsberedskab i en uhyggelig grad.

Man vil reducere vores brandberedskab fra at være et toptrimmet forstadsberedskab til at være et middelmådigt provinsberedskab.

Hvor man før prioriterede højt at være hurtigst muligt fremme ved given hændelse med en »slagkraftig« styrke, så bliver ambitionen fremover blot at opfylde de lovbestemte minimumskrav til ankomsttid med så få resurser som muligt.

Der er en verden til forskel på de to anskuelser, og det er vores borgere, som bliver svigtet.

I Høje-Taastrup Kommune har vi altid kunne regne med, at lige meget hvor der var brand eller færdselsuheld, så ville hjælpen være hurtigt fremme. Der ville altid komme 2 brandkøretøjer og 6 mand til undsætning inden for 5 til 10 minutter. 2. udrykningen på yderligere 6 mand ville komme frem 4-5 minutter senere.

Det er slut med at kunne garantere vores borgere denne hurtige og effektive undsætning. Der vil blive beskåret i både 1. og 2. udrykning.

Den første brandsprøjte skal såmænd nok komme hurtigt frem, men redningsstigen, som skal kunne redde folk ud af brændende lejligheder, vil skulle tilkaldes fra Greve eller Roskilde og vil tidligst ankomme 10 minutter efter sprøjten, uanset hvor den skal komme fra!

Hvor 2. udrykning skal komme fra er ikke afklaret.

Alle vores plejecentre, vores skoler og især vores boligområder med høj bebyggelse, vil undgælde for den alvorlige svækkelsen af beredskabet. Ligeså vil vores mange virksomheder blive lad i stikken, hvis man ikke kan regne med at der kommer hurtig hjælp.

Vi har lige givet tilladelse til at opføre et Hotel i 10 etager ved Klovtofte, samt givet tilladelse til at øge Taastrup Stationscenter med 2 etager og 200 lejligheder. Vi vil opføre 1200 lejligheder i Høje-Taastrup C. Ja så er det jo skræmmende, hvis man ikke har en redningsstige med i 1. udrykningen.

Svækkelsen i beredskabet sker udelukkende for at spare på økonomien i det nye beredskabssamarbejde, som vi er blevet en del af. Nogen må have glemt, at det aldrig har været intentionen at svække eller forringe beredskabet, at vi indtrådte i Østsjællands Beredskab.

Socialdemokraterne kan selvfølgelig ikke accepterer at svigte borgerne, så vi har stemt imod besparelserne.

Vi har ikke glemt, at vi er valgt til at varetage Høje-Taastrup Kommunes borgeres interesser, og så er det jo for øvrigt også her, vi selv bor sammen med vores familier.