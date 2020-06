Elever og ansatte på Ole Rømer-Skolen i Høje-Taastrup har været udsat for et urimeligt forløb, lyder det fra den lokale lærerformand, Heidi Yoma Rasmussen. Foto: Kenn Thomsen

Debat: En helt unødvendig slingrekurs for elever og lærere

Taastrup - 23. juni 2020 kl. 16:42 Af Heidi Yoma Rasmussen, formand for DLF Kreds 16

Den lokale lærerkreds reagerer med dette indlæg på Dagbladets artikel »Udfordret skole: Fem forslag skal forbedre trivsel og læring«, bragt i Dagbladet Roskilde den 8. juni 2020.

Det er en helt unødvendig slingrekurs, Høje-Taastrup Kommune har udsat elever og ansatte for på Ole Rømer-Skolen. Skolen er en fusion af forhenværende Gadehave- og Selsmoseskolen. I 2010-11 havde Selsmoseskolen så gode testresultater, at forvaltningen sendte en skolekonsulent ud for at kontrollere skolens testning - alt var korrekt, skal vi understrege. I kvalitetsrapport 2013-14 var Selsmoseskolen en af de bedst præsterende i kommunen på parametrene »stigning i andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning og matematik« samt »fald i andel af elever med dårlige resultater i dansk, læsning og matematik«. Skolen præsterede og skabte omtale og daværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini besøgte skolen og brugte den og Strandgårdsskolen i Ishøj som forbillede for sit nye skoleideal med længere skoledag og understøttende undervisning, som senere blev bærende elementer i folkeskolereformen i 2014.

Byrådet vedtog den 26. januar 2016 at slå Selsmose- og Gadehaveskolen sammen til én skole, men stadig på to matrikler. Der blev bestilt en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området hos Muusmann, som i maj 2016 afleverede rapport, hvor bl.a skolernes effektiviseringspotentiale var beregnet. Herefter vedtog byrådet en besparelse på 2,375 mio. kr/år i budget 2017, som betød fællesledelse på de to skoler og to ungdomscaféer og reduceret områdeledelse.

I 2018 havde Ole Rømer-Skolen oparbejdet et stort underskud, og der blev sagt farvel til 11 medarbejdere, heraf 7 ufrivilligt, og i den anledning nedlagde de ansatte arbejdet. I åbent brev til byrådet pegede de ansatte på manglende økonomisk overblik og manglende åbenhed om økonomien på skolen. De ansatte følte, at såvel de som eleverne betalte prisen for økonomisk slingrekurs og kritiserede, at skolen havde ansat 9 nye medarbejdere i perioden frem til november 2018, for efterfølgende at skulle skille sig af med andre i 2019.

Efterfølgende gennemførtes en budgetreduktion for skolen på 4,4 mio. kr/år. I høringssvar skrev medarbejderne bl.a: »Mange medarbejdere oplever allerede nu ikke at kunne give eleverne den nødvendige støtte og opmærksomhed, de har behov for. Skolens elevsammensætning adskiller sig markant fra de øvrige skoler i kommunen. Selvom man vil kunne møde elever med de samme udfordringer på andre skoler, er det ikke i samme antal som på Ole Rømer-Skolen.«

Begge afdelinger af Ole Rømer-Skolen har desuden modtaget gentagne påbud fra Arbejdstilsynet, og præstationerne lader desværre en del tilbage at ønske.

Efter denne periode af nedskæringer, hvor man bl.a med Muusmannrapporten som vejledning har sparet på ledelse, foreslår byrådet nu at tilføre ledelse for 1,2 mio. kr., finansiere to-lærerordninger for 6,3 mio. kr. og øvrige tiltag for 2,2 mio. kr. Uden tvivl midler der er stærkt tiltrængte, men som sagt også på baggrund af et helt uforståelig forløb.

Lærerforeningen efterlyser en større lydhørhed fra politikerne og skoleforvaltningen. Lærernes erfaringer og fagprofessionelle råd er tilgængelige, men byrådet vil hellere lytte til konsulenter og spendere penge på rapporter og eksterne rådgivere.

Flere af skolerne i Høje-Taastrup Kommune er nødt til at hæve undervisningsforpligtelsen i næste skoleår med dårligere mulighed for samarbejde, udvikling og forberedelse til følge. Ressourcen til to-lærertimer er forsvindende lille. Vikarressourcen er næsten halveret siden administrationen ved analyse i 2014 kunne konstatere, at »vikarbudgetterne ikke er tilstrækkelige til at rumme, at skolerne i dag - i højere grad end tidligere - er forpligtet til at gennemføre undervisningen.« (Et krav i Folkeskoleloven 2014).

Samtidig presser skoleforvaltningen med formanden for Institutions- og skoleudvalget i spidsen på, for at skolerne sætter stadig mere damp på mængde og udvikling af projektorienteret undervisning med udgangspunkt i autentiske innovative læringsforløb og problemstillinger, helst med et produkt, der har en ekstern aftager og samarbejdspartner.

Læringsmæssigt anvendes mest muligt 21st century skills. Men der er IKKE afsat tid til, at lærerne kan udvikle og tilpasse til deres elever, og der er ikke materialebudget, så eleverne kan lave interessante, relevante produkter. Projektet fremstår stadig altovervejende konsulentformuleret, konsulentdrevet og fondsfinansieret.

Vi ser med længsel frem til, at medarbejderne på skolerne i langt højere grad tages med på råd og inddrages i udviklingen af skolevæsnet til gavn for både børn og voksne, og at der er en ansvarlig økonomisk understøttelse af skoledriften.