Debat: En grim oplevelse på plejecenter

Taastrup - 01. oktober 2020 kl. 06:02 Af Christina Vedelsparre, pårørende til beboer på Henriksdal Plejecenter Kontakt redaktionen

Efter et noget uskønt sygdomsforløb denne sommer på Plejecenteret Henriksdal, var jeg til møde på kommunen den 18. august 2020. Her havde jeg en fin dialog med den øverste ledelse på ældreområdet om bla. hvordan vi oplever det at være pårørende på Henriksdal. Ledelsen ville rigtig gerne vinde vores tillid tilbage og forsætte samarbejdet. Vi gav det selvfølgelig en chance og følte at det gik frem af i de efterfølgende uger.

Det var så lige indtil 3. september 2020 hvor jeg - helt tilfældigt - blev »fluen på væggen«.

Jeg ringede til vores kontaktperson for at informere om, at jeg gerne ville ind og besøge min far, som vi nu skal i disse Coronatider. Medarbejderen får ved et uheld taget telefonen og i 16-17 minutter sidder 4 af min fars tætteste omsorgspersoner til et personalemøde og sviner os til. I de minutter forsvandt tilliden fuldstændig til personalet.

Efterfølgende tog jeg kontakt til lederen af plejecentret, som handlede med det samme. Jeg vil faktisk gerne sige tak til den ansvarlige ledelse i kommunen, fordi I handler og støtter os i denne svære tid.

Kære Christina Vedelsparre, Undskyld.

Jeg kan ikke kommentere på konkrete situationer her, men ingen pårørende skal opleve, at de er uønskede eller til besvær. Jeg kan ikke gøre andet end at forsikre dig om, at vi tager situationen meget alvorligt.

Du giver udtryk for, at ledelsen har reageret med det samme, hvilket jeg er glad for at høre. Jeg håber, at det kan betyde, at du stadig har tillid til, at vi håndterer situationen sammen med medarbejderne, og at vi tager dine, såvel som andre pårørendes henvendelser alvorligt og selvfølgelig retter op, når der er noget, der ikke fungerer.