Debat: En dyr fejltagelse til 56 mio. kr. i Høje-Taastrup C

Socialdemokraternes Thomas Bak er ikke tilfreds med, at et estimat over udgifterne til vejomlægningerne i Høje Taastrup C har vist sig at være forkerte.

Taastrup - 02. september 2019 kl. 08:03 Af Thomas Bak (S), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nuværende investeringsplan for vejomlægningerne i Høje Taastrup C er baseret på rådgivernes estimat fra 2017, hvor man forventede samlede omkostninger på ca. 80 mio. kr.

Da et mere detaljeret projektforslag blev færdiggjort tidligere i år, blev rådgiverne bedt om at udarbejde et nyt estimat over omkostningerne. Rådgiverne vurderer nu de samlede omkostninger til 136 mio. kr., hvilket er 56 mio. kr. dyrere end estimatet fra 2017. Under 10 mio. kr. af forskellen kan henføres til projektændringer og almindelige prisfremskrivninger. Den resterende og største del af forskellen skyldes to forhold: Rådgiveren har i estimatet fra 2017 brugt et tidligere estimat fra 2013, som blev prisfremskrevet. Tilsyneladende har rådgiveren i estimatet fra 2013 undladt at tillægge sædvanlige omkostninger til projektering og uforudsete udgifter, og denne fejl er slået igennem i estimatet fra 2017

Heldigvis vurderer administrationen at det nye estimat er skudt over mål, og at de samlede omkostninger ender i intervallet 100-120 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 20-40 mio. kr. og samtidig peger administrationen på at sløjfe projektet for Skåne Boulevard, hvilket bringer den samlede budgetoverskridelse ned på 0-20 mio. kr.

Det siger sig selv, det er stærkt utilfredsstillende med så dyr en fejltagelse. Med alle de anlægsprojekter - to nye skoler, hele Høje-Taastrup C, Nærheden - så er vores medarbejdere presset til bristepunktet. Derfor er Høje-Taastrup Kommune afhængige af dygtige rådgivere, og jeg bliver bekymret, når sådan en dyr fejltagelse kan ske. Vi kan kun håbe på, at budgetoverskridelsen ikke bliver større, for det er kun en vurdering fra administrationens side.

Jeg har spurgt, om rådgiveren har et økonomisk ansvar, desværre kan vi ikke gøre et krav gældende, derfor er det sindssygt vigtigt, at vi selv har nogle systemer, så vi højere grad selv kan opfange sådanne fejl.