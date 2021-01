Se billedserie Elnettet skal opgraderes i boligområderne, så det bliver i stand til at forsyne mange nye ladestandere til elbiler, mener Venstre. Foto: Jens Wollesen

Debat: Elnettet bør opgraderes

Taastrup - 15. januar 2021 kl. 16:13 Af Lisbeth Kjærholt, Spidskandidat for Venstre i Høje-Taastrup Kommune Kontakt redaktionen

Venstre har med stor interesse læst Byrådets spændende klimaplan for Høje-Taastrup Kommune.

Venstre har et par kommentarer til klimaplanen, som handler om udrulning af el-infrastrukturen i boligområderne, således at elnettet bliver i stand til at forsyne de mange nye ladestandere til de private el-biler og derved kunne understøtte klimaplanen.

For at kunne nå målsætningen i klimaplanen, mener vi, at følgende skal med i planen:

- Opgradering af elnettet i parcelhus- og kædehusområderne.

- Opgradering af elnettet i rækkehusbebyggelserne.

- Planer for placeringerne af lade standere i rækkehusbebyggelser.

- Opgraderinger af elnettet i boligforeningsområder (etagebebyggelser).

- Planer for placeringerne af lade standere i boligforeningsområderne (etagebebyggelser).

- Lokalplaner: Ved fremtidige lokalplaner for nye boligområder: Det lokale elnet skal kunne trække el lade standerne. Og i lokalplanerne skal der indarbejdes placeringer af lade standerne.

Uden at tage højde for disse punkter mener vi ikke, at man kan nå målsætningen for Høje-Taastrup Kommune.