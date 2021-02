Debat: Eksamenerne skal fastholdes

Det er hverken rimeligt over for folkeskoleelever eller elever på ungdomsuddannelserne, at de ikke får lov til at afslutte deres skolegang med en eksamen. Gymnasielærere kan have fået skabt et forkert billede af elevens egenskaber af flere forskellige grunde, og her tjener eksamen som en vigtig mulighed for at korrigere dette billede. Det er derfor, at eksamen er så vigtig.