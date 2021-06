Debat: Det klinger hult, Ziegler!

Den lokale formand for Socialdemokratiet mener, at borgmesterens kritik af den nye aftale mellem KL og Regeringen klinger hult. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 19. juni 2021 kl. 06:03 Af Claus Johnsen, Formand for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup

Kære Borgmester

Ja, tomme tønder buldrer mest!

For nylig blev der indgået en kommunal aftale om budget for 2021 for kommunerne mellem KL og regeringen.

Igen kritiserer du regeringen for ikke at tilføre nok økonomiske midler til kommunerne og vi vil derfor få et kæmpe underskud i Høje-Taastrup Kommune. Hvem har været ansvarlig for vores økonomi i kommunen de seneste mange år?

Ja, det har du Ziegler som borgmester, og det er din opgave at løse. Den opgave har du ikke løst særligt godt heller ikke under den forrige borgerlige regering.

Den nuværende regering leverede sidste år et stort velfærdsløft, som betød, at vi ikke var nødsaget til besparelser på kommunens budget. I mange år med borgerlige regeringer har der været meget ringe økonomiske kommunale aftaler, som altid har betydet besparelser på kernevelfærden i vores kommune.

I år er der endelig kommet en fornuftig aftale i stand i kommunerne for at sikre, at vi kommer igennem denne sundheds og økonomiske krise forårsaget af covid-19-pandemien bedst muligt. Danmark har heldigvis en regering, som både tager hensyn til folkesundheden og landets økonomi. Derfor har vi økonomisk klaret krisen bedst af alle lande i Europa.

Borgmester, din kritik klinger hult og hvorfor det?

Som næstformand i det Konservative Folkeparti er du vel med i jeres politiske beslutninger på landsplan og har derfor hele vejen igennem haft medindflydelse på de beslutninger, I tager på landsplan i dit parti. Lige et lille spørgsmål, hvorfor ønsker De Konservative midt i en økonomisk krise at give skattelettelser for 20 milliarder kroner?

I aftalen om skattelettelser vil I ramme kernevelfærden på flere områder beskæftigelsesindsatsen skal beskæres, om så vil I bruge overskuddet på statsbudgettet til at give skattelettelser. Overskuddet bør da bruges til kernevelfærd, så borgerne får det bedre både på lands- og kommuneplan.

Jeg glæder mig til se en kommuneaftale under en borgerlig regering vil bringe vores kommune, men det bliver forhåbentlig først om mange år, da vi jo har en af de bedste regeringer i mange år, og en opposition vi stadig leder efter.