En læser der ofte kommer i en bestemt opgang på Taastrup Hovedgade, mener, at det går ned ad bakke med renligholdelsen af opgangen, og at dette er særligt slemt i en tid, hvor alle bliver bedt om at overholde visse hygiejneregler grundet corona. Foto: Ole Johnsen

Debat: Det går nedad for en opgang

Jeg har sjældent set så beskidt og uappetitlig en opgang som Taastrup Hovedgade nr. 73. Jeg mister hver gang lysten til mine besøg, når jeg træder ind i denne mørke og beskidte opgang, der skriger efter mindst en hovedrengøring og ugentlig kærlig pleje. En gang maling til at lyse det hele op ville være ønskelig, men der kommer økonomi i et hvis omfang ind i billedet, så det må forblive som et ønske, men ordentlig rengøring må være et krav fra alle de mennesker, der er tvunget til at bruge opgangen.