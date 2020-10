Liberal Alliance mener, at det er uambitiøst, at byrådet i Høje-Taastrup Kommune i det netop vedtagede budget ikke har sænket skatten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Det er uambitiøst ikke at sænke kommuneskatten

Taastrup - 21. oktober 2020 kl. 05:48 Af Danny Malkowski, Spidskandidat i Liberal Alliance Høje-Taastrup Kontakt redaktionen

Det er Liberal Alliances ambition, at Høje-Taastrup kommune skal have den laveste kommuneskat på Vestegnen

Det er Glostrup kommune, som har titlen nu, med en kommuneskat på 23,6 procent. En lavere kommuneskat vil øge livskvaliteten for Høje-Taastrups borgere og gøre det endnu mere attraktivt for tilflyttere at bosætte sig i kommunen.

Desværre er det ikke en ambition, som byrådet deler. Den 8. oktober blev Høje-Taastrup kommunes budget for 2021-2024 vedtaget. Under forhandlingerne var der oprindeligt udsigt til en sænkning af kommuneskatten fra de nuværende 24,6 procent til 24,5 procent.

Det havde årligt rundt regnet givet en almindelig LO-familie 500 kr. mere mellem hænderne. Betingelsen var imidlertid, at kommunen kunne få del i en tilskudspulje fra staten til formålet. Kommunen fik dog desværre afslag på sin ansøgning.

Liberal Alliance finder det uambitiøst, at det er nødvendigt, at man kan få et tilskud fra staten, før partierne i byrådet overhovedet vil overveje at sænke kommuneskatten.

For der er stadig mange områder, hvor kommunen kan få den samme eller en bedre service for færre penge, og derved lade borgerne beholde flere af deres egne penge.

Dansk Industri har for eksempel påpeget, at der ligger et årligt besparelsespotentiale på op mod 21 millioner kroner, hvis man vælger at samarbejde med private virksomheder om flere opgaver inden for de tekniske områder.

Det inkluderer blandt andet vedligeholdelse af grønne områder, mindre nyanlæg, snerydning og andre renoveringsopgaver. Kommuner som Frederikssund, Holbæk og Herlev har allerede udbudt opgaver som disse til private virksomheder, hvilket kan ses på bundlinjen.

Disse erfaringer bør enhver ansvarlig byrådspolitiker tage ved lære af. For det er deres ypperste ansvar at forvalte skattekronerne så effektivt som muligt.

Selv uden et øget offentlig-privat samarbejde vil der på den lange bane være råd til at sætte kommuneskatten ned. Ifølge befolkningsprognosen for Høje-Taastrup frem mod år 2032 forventes der en markant stigning af erhvervsaktive borgere set i forhold til borgere, der skal forsørges af kommunen. Det medfører, at der vil komme et betydeligt økonomisk råderum, som blandt andet kan bruges til at sænke kommuneskatten yderligere.

At familier i Høje-Taastrup kommune får et større rådighedsbeløb er også velfærd. Det giver familierne mere individuel frihed til at kunne leve deres liv, som de helt selv ønsker. Mere individuel frihed er fundamentet i Liberal Alliances DNA. Derfor er det også vores altovervejende mantra, som vi går til valg på til kommunalvalget i Høje-Taastrup til november næste år.

