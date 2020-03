Der er blandt andet givet støtte til Røde Kors fra Høje-Taastrup Kommunes midler til frivillige sociale foreninger, så lokale kan deltage på deres ferielejr. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Debat: Derfor er støtten til frivillige sociale foreninger fordelt sådan

Taastrup - 01. marts 2020 kl. 08:02 Af Steffen Mølgaard Hansen (K), byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune

Kære Børge Mogensen, Under overskriften Bedre sent end aldrig udtrykker du i lokalavisen den 18. februar tilfredshed med, at socialudvalget har ændret retningslinjerne for støtte til frivillige sociale foreninger, så støtte til lokalt forankret foreninger nu prioriteres.

Det er en beslutning, som jeg har arbejdet for, og som jeg derfor også er tilfreds med. Det betyder nemlig, at flere lokale vil opleve den kæmpe indsats, som frivillige sociale foreninger yder for vores lokalsamfund. Det er glædeligt.

I dit læserbrev spørger du konkret ind til, hvorfor kun 89 procent af de uddelte midler er gået til lokale foreninger. Det er der flere årsager til:

For det første har stort set alle lokalt forankrede foreninger fået bevilliget det ansøgte beløb, hvis formålet med det ansøgte ellers har været inden for retningslinjerne. For eksempel gives der ikke støtte til forplejning.

For det andet er det resterende 11 procent, svarende til 26.000 kroner, gået til at støtte Røde Kors gennem deltagerbetaling, så lokale kan deltage på deres ferielejr. Det er støtte til en landsforening, men det kommer bestemt lokale til gavn. Derfor er dette også støttet.

Desuden udtrykker du nogen utilfredshed med, at det først er nu, at retningslinjerne ændres. Da jeg først blev medlem af socialudvalget igen i 2018, er det vel rimeligt, at jeg står på mål for det, der er sket efterfølgende.

Personligt gik jeg i 2017 til valg på at ville støtte lokale frivillige sociale foreninger mere. Det gør vi nu efter en længere proces med at ændre retningslinjerne. Jeg er glad for på den måde at kunne gøre en forskel. Det er nemlig god konservativ socialpolitik at støtte det frivillige sociale arbejde - herunder ikke mindst det lokalt forankrede. Det vil komme mange til glæde og gavn.