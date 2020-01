Sidste år blev der oprettet en Facebook-gruppe »#enmillionstemmer - Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed«. Gruppen er vokset til en gruppe på 18.004 medlemmer på under et år. Her sættes fokus på psykisk sårbares pårørende. Foto: Facebook-side

Debat: Der findes da herberger for unge!

22. januar 2020 kl. 05:55 Af Jette Brandsborg, #enmillionstemmer, Femkanten G9, 2630 Taastrup

I et velfærdssamfund som Danmark er det kotume, at socialrådgiverne for syge, handicappede og deres forældre, bliver pålagt at nævne herberger som løsning på vores boligproblemer.

Der mangler boliger som mennesker med lav indkomst deriblandt unge psykisk syge kan betale. De svageste ryger udenfor lov og ret her.

Er du for syg til at tage en kompetencegivende uddannelse, så kan du ikke søge SU for handicappede. En STU tæller ikke her. Ergo er dine muligheder for at kunne betale husleje stærkt forringede.

Vores hjælpeorganisationer belastes voldsomt af unge psykisk syge, der mangler tag over hovedet.

Jeg har talt med Hellebro, en organisation, der blandt andet driver herberg for unge, som bekræfter mig i vigtigheden af, at vi får øjnene op for problemet og får gjort noget ved det. Hellebro rummer ikke unge psykisk syge, som ikke kan fungere i en normal tilværelse. Disse unge er overladt til gaden eller til steder, som rummer mennesker, som har levet på gaden i misbrug osv. i mange år. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor skræmmende det må være for et ungt menneske på 18 år med angst.

Vi må stå sammen og kræve handling.

Hvor er realitetssansen blevet af? Hvorfor lukker vi øjnene for, at penge bliver brugt på psykisk handicappede gennem deres skoletid i format af specialtilbud osv., for så at blive smidt i rendestenen så snart, den unge fylder 18 år.

Ofte er den unge ikke klar til at tage en uddannelse, som er kompetencegivende, eller leve et normalt liv uden støtte. Disse unge bliver tabt i vores system, som det er i dag.

Ressourcerne, som er givet dem i deres opvækst, går tabt, da de overlades til egen skæbne, når de fylder 18 år.

Handicappede eller syge bliver ikke raske af at fylde 18 år.

Jeg hører eller læser ofte om unge, som er placeret i botilbud af forskellig art, som mistrives, ofte fordi placeringen ikke matcher deres behov, hvilket afstedkommer alvorlig forringelse af deres liv og fører til forværring af deres tilstand.

Jeg læser ofte om manglende forsvarlig omsorg, rengøring osv. Hvorfor er der ingen kvalitetskontrol af, hvad der betales for kontra det, som modtages?

Der blev den 22. februar 2019 oprettet en Facebook-gruppe »#enmillionstemmer - Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed«. Gruppen er vokset til en gruppe på 18.004 medlemmer på under et år.

Behovet for langt større indsats på de her områder er enormt. Det er ikke kun de stærkeste, som skal overleve.